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Spor

Sivas tarih yazmak istiyor

20 Nisan 2009 20:28


Sivasspor, Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Sivasspor, rövanş maçında yarın 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da Fenerbahçe karşısında final bileti alabilmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe'yi eleyerek kupada adını finale yazdırmak isteyen Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı idmanla bu zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarınki maçtan 2-0'lık bir skorla veya en az 3 farklı bir sonuçla galip ayrılırsa kupada adını finale yazdıracak. Sivasspor'un 2-0 veya 3-1 dışındaki 2 farklı galibiyetlerinde, kupada finale Fenerbahçe yükselecek. Fenerbahçe'yi elediği takdirde, tarihinde ilk kez kupada finale yükselecek Sivasspor, geçen sezon Kayserispor'un elde ettiği başarıyı tekrarlayarak kupaya uzanmayı hedefliyor.

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