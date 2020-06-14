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Sivas'ta Kırım Kanamalı Kongo'dan 6. ölüm

14 Haziran 2020 14:38

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ta KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu. 

Sivas’ın Hafik ilçesinde kene tarafından ısırılan 81 yaşındaki O.E., kendisini iyi hissetmemesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede bir süredir KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı adam, bugün hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu.(İHA)

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