Sivas’ta haklarını talep eden maden işçileri üretimi durdurdu

Sivas'ın Divriği ilçesinde, özel bir maden işletmesinde çalışan 600 sendikasız işçisi; maaşlarında düzenlenme ve sosyal haklarının artırılması talebiyle üretimi durdurdu.

Divriği'de alt taşeron olan ÇİFTAY Madencilikte çalışan maden işçileri dün akşam saat 20.00’de gece vardiyasına inmedi ve iş bıraktı. Divriği Gazetesi’nin haberinde, dün akşam saatlerinde işveren, iş yeri temsilcilerine, eylemlerini sürdürmeleri halinde Kayseri’den 200 işçi getirileceğini söyledi.

“Maaşlarımız düşük olduğu için geçinemiyoruz”

Yürüyüş ve eylem yapan işçiler, bugün sabah saatlerinde ise ana galeri girişinde toplanarak üretimi tamamen durdurdu. İşçilerden Serkan Kocaoğlu, “Divriği'de yeraltı madencileri olarak 13 yıldır çalışıyoruz. İşyerimizden memnunuz, verilen zamlardan da memnunuz ama bizim taban maaşlarımız, arkadaşlarımızın maaşları düşük olduğu için geçinemiyoruz. Bizler istediğimiz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Gıda, kömür yardımı yapılmasını istiyoruz. 24 madde sunduk bunlarla pazarlığa oturulmasını bekliyoruz” dedi.

"İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz"

Bağımsız Maden İş Sendikası Temsilcisi Başaran Aksu da işçileri ziyaret etti. Aksu, işçilerle görüştükten sonra bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Doğru düzgün iş sağlığı güvenliği kuralları istiyoruz. Biz hakaret istemiyoruz, mobbing istemiyoruz. Beyaz yakalının küfrünü, artistliğini kaldırmak istemiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz, bu Cumhuriyet'in yurttaşlarıyız. Gelmişiz burada alın terimizi satıyoruz. Sabah o karanlığın içine giriyoruz akşama kadar ömrümüzü orada tüketiyoruz. Sonra sen de benim hakkımı vermemek için 40 takla atıyorsun, böyle iş olur mu? 3 bin TL ücret alıyoruz. Yüzde 100 zam alsak ne olur? 6 bin TL. 6 bin TL'ye Divriği'de bir insan yaşayamaz? Serkan Aydın'a deyin ki al 6 bin TL sana, gel sen bununla Divriği'de yaşa. Yaşayabilir misin?"

Aksu, ayrıca yazılı bir açıklama yaparak işçilerin kendilerine ilettikleri talepleri sıraladı. İşçilerin talepleri şöyle:

"Gece vardiyası için zam yapılması,

Bayramlarda maaşın yarısına tekabül edecek şekilde ikramiye verilmesi,

Altı ayda bir zamların güncellenmesi,

Yakacak yardımı yapılması,

Deterjan yardımı yapılması,

Mavi yaka haricinde üç ayda bir 1000 TL ikramiye ödenmesi,

Yıllık maaş banka promosyanlarının ödenmesi,

Ramazan bayramında iaşe yardımları,

Kurban bayramında kurban parası,

Emekli, asker dönüşleri izinleri,

Bayramın son günü Cuma, Cumartesi için izin verilmesi,

Zamların maaşlardan önce belirlenmesi,

En düşük maaşın 8 bin TL, en yüksek maaşın 10 bin TL olması,

Meslekler arasındaki farkların eşit olması, ücretlerin mesaiye göre belirlenmesi" (ANKA)