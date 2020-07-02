Sivas’ta Eğitim Sen'in kapısına asılan helva ortalığı karıştırdı!

Madımak Katliamı'nın 27. yıl dönümünde Eğitim Sen'in Sivas şubesinin kapısına asılan helva krize neden oldu. 33 aydın, 2 otel görevlisinin yanarak hayatını kaybettiği Madımak Oteli'nde gerçekleşen anma töreninin ardından binaya gelenlerin kapıda karşılaştığı helva poşetinin provokasyon amaçlı bırakıldığı düşünülürken, gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı. Twitter'dan yapılan açıklamada helvanın şubede kimseyi bulamayan bir üye tarafından bırakıldığı belirtildi.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitirenler kentte düzenlenen programlarla anıldı.

Katliamın gerçekleştiği, İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasındaki anmada Eğitim Sen Şubesi üyeleri de hazır bulundu. Anmanın ardından şubenin bulunduğu daireye giden üyeleri kapıya asılmış bir helva poşeti karşıladı.

Provokasyon amaçlı bırakıldığı düşünülen ve sosyal medyada duyurulması üzerine büyük tepki çeken olayın perde arkası ise kısa sürede aydınlandı.

Eğitim Sen’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, poşetin tehdit amaçlı bırakıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığı belirtilerek, “Eğitim Sen Sivas şubesine bırakılan helva bizi şubede bulamayan arkadaşımız tarafından bırakılmıştır. Arkadaşımızın bize ulaşması sonucu olay açıklığa kavuştu” ifadelerine yer verildi.