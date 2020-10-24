Sivas'ta bir işçi servisi kaza yaptı: 26 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Murat Ergin idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi, Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüste bulunan 26 kişi yaralandı. Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi.