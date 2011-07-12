-SİVAS SANIĞININ DEFNEDİLMESİ İDDİALARI SİVAS (A.A) - 11.07.2011 - Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin öldürülmesine ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanıktan biri olan, cenazesinin gizlice toprağa verildiği öne sürülen Cafer Erçakmak'ın evinin önüne gelen cenaze aracı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre, saat 09.34'te İstasyon Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin kesiştiği noktadaki 8 katlı apartmanın önüne cenaze aracı geliyor. Cenaze aracının gelmesinden 5,5 dakika sonra evden 3-4 kişi cenaze aracına tabut koyuyor. Cenaze aracı, saat 09.40'da evin önünden hareket ediyor. Bu arada, Erçakmak'ın cesedinin çıkarıldığının ileri sürüldüğü ev, Sivas'ın en işlek caddelerinin kesiştiği yerde bulunuyor. Öte yandan, Erçakmak'ın nerede ve nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışmalar yürüten polis ekipleri, firari sanığın yıllarca nerede saklandığını, kimlerin ona yardımcı olduğunu belirlemek için de araştırma yapıyor. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Erçakmak'ın evini aylık periyodik olarak kontrol ettiği, Erçakmak'ın evinin en son Sivas olaylarının 18. yılı anma etkinliklerinden önceki günlerde kontrol edildiği ve sanığa ait ize rastlanmadığı öğrenildi. 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Sivas olaylarının ''bir numaralı sanığı'' olduğu ileri sürülen ve yıllardır ''kırmızı bültenle'' aranan 72 yaşındaki Cafer Erçakmak'ın cumhuriyet savcılığının ve güvenlik güçlerinin bilgisi olmadan aile bireylerince toprağa verildiği iddiası üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü araştırma başlatmıştı. Erçakmak'ın yıllardır Fransa'da saklandığı iddia edilmişti. Erçakmak'ın son olarak 2007 yılında Fransa'ya giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi.