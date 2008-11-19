Sivas sanığını gökte aramışlar!

Sanık Çakmak’ın dosyasından, 14 yıllık ‘koruma şemsiyesi’ çıktı: Çakmak ‘aranırken’ askere gitti, evlendi, ehliyet aldı, sigortalı işe girdi ama 2007’ye kadar bir türlü yakalanamadı



37 aydının yanarak can verdiği Sivas katliamı davasında, yakalanamayan yedi sanık hakkında açılan ‘ek dava’ dosyası, devletin sanıklara gösterdiği ‘müsamahayı’ ortaya koydu. Sanık İhsan Çakmak’ın 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde metroda gişe memuru olarak çalışırken yakalandığı güne kadar, çeşitli dönemlerde, kamu kurumlarında görev yaptığı ortaya çıktı. Çakmak, ‘aranırken’ askere gitmiş, evlenmiş, ehliyet almış, sigortalı işe girmiş.



Sivas davasında bazı isimler ya yurtdışına kaçmış ya da izini kaybettirerek yargılamadan kurtulmuştu. Yakalanabilen ya da tespit edilebilen sanıklar hakkında Ankara 1 Nolu DGM’de dava açılmıştı. Yargılama üç kez Yargıtay’da bozulduktan sonra yedi yılda karara bağlanmış ve 34 kişi ağırlaştırılmış müebbet, dört kişi müebbet, dört kişi 20’şer yıl, bir kişi 15 yıl, dokuz kişi yedi yıl altışar ay, bir kişi beş yıl hapis cezası alırken, 14 kişi beraat etmişti.



Ancak sanıklardan, 1993’te yaşanan olayın büyümesine neden olan Cafer Erçakmak’ın da aralarında bulunduğu yedisi bu sürede yakalanamayınca dosyaları 2004’te ayrılmıştı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları süren Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Yılmaz Bağ, İhsan Çakmak ve Cafer Erçakmak’la ilgili geçen günlerde yapılan duruşmada Savcı Mustafa Bilgili, davanın zamanaşımından dolayı düşmesini talep etmişti.

Ek dava dosyası, devletin Sivas davası sanıklarına karşı gösterdiği ‘müsahamayı’ da açığa çıkardı. Sanıklardan İhsan Çakmak’ın 4 Mayıs 2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken yakalandığı güne kadar kamu kurumlarında çeşitli dönemlerde görev ya da iş yaptığı ortaya çıktı. Dosyaya göre, Çakmak’ın üzerindeki ‘gizli koruma şemsiyesi’ yaklaşık 14 sene devam etti.



Son işi, İstanbul Metrosu’nda



Çakmak, aranıyor olmasına rağmen 22 Mayıs 1997 ile 23 Kasım 1998 tarihleri arasında Amasya’da askerlik yaptı, arandığı günlerde resmi belgeleri ilgili kurumlardan topladı ve 27 Temmuz 1999 tarihinde Sivas’ın Altın Yayla Belediyesi’nde nikâh kıydırdı.

Dava dosyasına sunulan belgelere göre, Çakmak, 2000 yılında arandığı halde ehliyet almak için başvurduğu polis de bunu fark etmedi. Çakmak, 2005 -2007 yılları arasında ise Avrasya Savunma Sanayi’nde gişe memuru olarak çalıştı. İki yıl boyunca Çakmak’ın düzenli bir şekilde sigortası ödendi. Çakmak 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım A.Ş’ye bağlı Güngören Yavuz Sultan Selim Mahallesi Metro durağında gişe memuru olarak çalışırken yakalandı.



Evde yokmuş, ne yapalım!



Dava dosyasına sunulan belgelere göre, iddianamenin bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak hakkında polisin tutumu da son derece ilginç. Hakkında kırmızı bülten çıkarılarak aranan davanın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak, Türkiye’nin dört bir tarafından aranmasına rağmen polisin 2004, 2005 ve 2008 tarihleri arasında sadece evinde arama yaptığı ortaya çıktı.