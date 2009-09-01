Sivas sanığına maaş ödenmiş!

Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin açılan ana davadan, dosyaları ayrılan 7 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada, mahkemeye dilekçe veren müdahil avukatı, firari sanık eski Sivas Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak'ın Fransa'da ikamet ettiğini ve SSK'dan Mayıs 1998'e kadar emekli aylığı aldığını öne sürdü.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İhsan Çakmak'ın avukatı Gökhan Öztürk ile müdahillerin avukatı Şenal Sarıhan katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, hakkında yakalama emri bulunan eski Sivas Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak'ın yakalanamadığını, temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunan mahkemenin 2001/83 esasına kayıtlı dava dosyasının da dönmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan müdahillerin avukatı Şenal Sarıhan, mahkemeye dilekçe vererek, bazı konuların araştırılmasını talep etti.

"Adresi Fransa'da gösteriliyor"

Dilekçede, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 19 Eylül 2007'de, bir nüfus müdürlüğüne firari sanık Cafer Erçakmak'ın Fransa'da ikamet ettiğinin bildirildiği, Erçakmak'ın nüfus kayıt örneğinde de ikamet adresi olarak Fransa'nın gösterildiği ifade edildi.

Araştırma sonucunda Fransa ve Almanya'nın Erçakmak'a vize vermediğinin öğrenildiği belirtilen dilekçede, Erçakmak'ın yeşil pasaport ile ya da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma olasılığına işaret edildi.

1998'e kadar SSK'dan

emekli aylığı aldı iddiası

Erçakmak'ın, 26 Mayıs 1998'e kadar SSK'dan emekli aylığı aldığının öğrenildiği kaydedilen dilekçede, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Fransa Yabancılar Dairesinden, Erçakmak'ın Fransa'da ikamet edip etmediğinin, ikamet ediyorsa adresinin ve TÜİK'in Fransa'da ikamet ettiği bilgisini nasıl edindiğinin sorulması talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, sanığın yurtdışına giriş-çıkış kayıtları ile bulunduğu ülkelerin sorulması istenen dilekçede, Erçakmak'a ödenen emekli aylığının 26 Mayıs 1998'de neden kesildiği, bu tarihten önceki ödemelerin nereden yapıldığı ve aylığı kimin tahsil ettiğinin sorulması talepleri de yer aldı.

Mahkeme iddiaları araştıracak

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Erçakmak hakkındaki yakalama kararının infazının ve Sivas olaylarına ilişkin Yargıtaydaki ana dava dosyasının beklenilmesini, sanığın yurt dışında bulunduğu iddialarının araştırılmasını talep etti.

Mahkeme, Sarıhan'ın dilekçesindeki iddiaların, ilgili makamlara müzekkere yazılarak soruşturulmasını, Erçakmak hakkındaki yakalama kararının infazı ile Yargıtay'daki dosyanın beklenilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.