-SİVAS OLAYLARININ ARANAN SANIĞI ÖLDÜ MÜ SİVAS (A.A) - 11.07.2011 - Sivas Olayları'nın aranan sanığı Cafer Erçakmak'ın yaşamını yitirdiği ve gizlice defnedildiği ileri sürüldü. 2 Temmuz 1993 yılında 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Sivas Olayları'nın firari sanığı Cafer Erçakmak'ın (72)öldüğü, cenazesinin güvenlik güçlerinin bilgisi olmadan aile fertlerince gizlice toprağa verildiği iddiası, üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı. Yukarı Tekke Mezarlığı'na gelen ekipler Erçakmak'a ait olduğu iddia edilen mezarda yüzeysel bir inceleme yaptı. Mezar tahtasını kontrol eden ekipler, daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeye gitti. Mezar tahtasının bir yüzünde 'Mehmet Dayı', diğer yüzünde ise ''C.E. 11.07.2011'' yazdığı görüldü. Basın mensupları da mezarı görüntüledi. Yetkililerle, emniyet birimleri ise mezarın henüz Cafer Erçakmak'a ait olduğunun kesin olarak tespit edilmediğini, ancak araştırmaların sürdüğünü belirtti. Cenazenin Erçakmak'a ait olması durumunda, saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişilerin de tespit için çalışma yapılacağı ve bu kişilerin sorgulanacağı belirtildi. Öte yandan Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında Cafer Erçakmak adıyla düzenlenen cenaze bilgi formunda, söz konusu kişinin ölüm tarihi 10.07.2011 olarak gösterildi. Kişisel bilgiler ile adres ve telefon bilgilerine yer verilen söz konusu belgenin not kısmında ''Evde 09:30'' yazdığı görüldü. Ölüm nedeni kısmında ise ''akut myokard infarktüsü'' yazdığı gözlendi. Sivas Olaylarının azmettiricisi olduğu ileri sürülen ve 18 yıldır firarı olan Erçakmak'ın uzun yıllar Fransa'da saklandığı iddia edilmişti.