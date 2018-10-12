Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

SİVAS, (DHA) - SİVAS ve Erzurum\'da, eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6\'sı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ekim\'de, Sivas ve Erzurum\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla K.Ç., İ.Y., M.A.S., A.K., M.Ç., İ.B.Ç., Ö.K. ve F.D. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile teminini içeren TCK\'nın 188\'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., İ.Y., M.A.S., A.K., M.Ç. ve İ.B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.D. ise savcılıktan serbest bırakıldı.