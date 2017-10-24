Sivas merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün \'askeri imam\' yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, Sivas merkezli 15 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.