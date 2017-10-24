T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı

24 Ekim 2017 18:32

SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün \'askeri imam\' yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu doğrultuda harekete geçen polis ekipleri, Sivas merkezli 15 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİVAS DHA SİVASFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYSivas Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYBuSivasOperasyonAdreslerinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24