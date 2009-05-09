Sivas maçına gideceklere bedava traş

Sivas'ta 4 Eylül Stadı'nda bu akşam 19.00'da oynananacak Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için cadde ve sokaklar kırmızı beyaz bayraklarla ve balonlarla süslendi.



Akşam 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maça saatler kala kentte çoşku ve heyecan hakim olmaya başladı. Sivasspor taraftarları ve esnaflar takımlarını desteklemek için kenti kırmızı beyaz bayraklarla süsledi. Sivassporlu taraftarlar, galip geleceğine inandıkları takımlarının formalarını giyerek caddelerde dolaştı.



Bazı giyim mağazaları ise bugüne özel mağaza vitrinlerini Sivasspor formalarıyla süsledi. Sivasspor'un bugün oynayacağı maçta galip geleceğine kesin gözüyle bakan taraftarlar, kendilerini galibiyete ve şampiyonluğa hazırladıklarını belirttiler.



Bu yılki şampiyonun Anadolu'dan çıkacağını iddia eden taraftarlar, maçla ilgili skor tahminlerinde bulunmayı da ihmal etmediler. Çoşku ve heyecan içinde gerçekleşeceği tahmin edilen maç için şehir dışından gelen taraftarlar kentten Sivasspor'un galibiyeti ile ayrılmak istediklerini ifade ettiler.



Maça gideceklere bedava tıraş



Sivasspor'u desteklemek ve maça olan ilgiyi artırmak için kentte hizmet veren Yaray Erkek Kuaförü başlattığı promosyonlu traşla maçı izlemeye gidecek taraftarları, ücretsiz traş etti. Kuaförün sahibi Recep Yaray, ”Böyle bir uygulamayı da Sivasspor'u desteklemek ve takıma katkı sağlak adına yaptık” dedi. Ücretsiz traş olanlar ise uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler.

