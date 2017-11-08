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Sivas Lisesi'nden şehit ve gaziler için 'Vatan Türküsü'

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın köklü eğitim kurumlarından Sivas Lisesi, şehit ve gaziler anısına 'Vatan Türküsü' adlı klip hazırladı

08 Kasım 2017 19:29

SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın köklü eğitim kurumlarından Sivas Lisesi, şehit ve gaziler anısına \'Vatan Türküsü\' adlı klip hazırladı. Öğrenci ve öğretmenlerin seslendirdiği klip, büyük ilgi gördü.
Kentte 1887 yılında kurulan en eski eğitim kurumlarından biri olan, 1915 yılında Çanakkale Savaşı\'na öğrencilerini gönderen Sivas Lisesi, şehit ve gaziler anısına \'Vatan Türküsü\' adlı klip hazırladı. Çanakkale Şavaşı\'ndan, 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türk tarihinde önemli yer tutan çeşitli olaylardan kesitler sunulan klipte, Sivas\'ın yerel halk ozanlarından Ruhsati Eroğlu\'nun sözlerini yazdığı, okulun müzik öğretmeni Serdar Karabulut\'un bestelediği \'Vatan Türküsü\' adlı eser, öğretmen ve öğrenciler tarafından seslendirildi.
Klipte, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz kahramanları ile yakın tarihte terörle mücadelede şehit olan polis memuru Fethi Sekin, 15 yaşındaki Eren Bülbül gibi isimlerin de görüntüleri de yer aldı. Klibin çekimi, okulda, şehitlikte ve kentin önemli tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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