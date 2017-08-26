Sivas Lisesi mezunları okullarıyla buluştu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Atatürk’ün 108 gün misafir olarak kaldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin lise olarak hizmet verdiği yıllarda eğitim gören Sivas Lisesi’nin yaşayan mezunları, eğitim gördükleri binada nostalji yaşadı.

Türkiye’nin farklı illerinden Sivas’a gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bir dönem 1887 yılında Sivas Lisesi olarak açılan, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi\'nin yapıldığı ve günümüzde Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi önünde toplanarak geçmişi anma fırsatı buldu. Sivas Lisesi Mensupları Derneği\'nin düzenlediği etkinlikte grup ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra bir dönem lise olan sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'ne çevrilen okullarını gezerek bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan efsane \'Hababam Sınıfı\' serisi oyuncularından \'Bacaksız\' karaktareni canlandıran Tuncay Akça, filmde geçen Sivas Lisesi sahnesini anlattı. Akça, \"Sivas Lisesi\'nin bu toplantısında burada bulunmaktan büyük bir keyif aldım. Hababam Sınıfı\'nda da Sivas Lisesi\'nde okuyan ve büyük bir işadamı olan bir çocuğun okul binasını yıkma hikayesi ve Mahmat hocasını tanıyarak bundan vazgeçmesi hikayesi anlatılmıştı. O kompozisyondaki kişi Sivas Lisesi\'nde okuyan bir insandı. Ben de bugün burada bulunmaktan büyük bir keyif aldım\" dedi. Sinema oyuncusu Bekir Arslantaş ise, Sivas Lisesi Mensupları Derneğinin özel konuğu olarak geldiğini kendisinin de Sivaslı olduğunu ifade ederek programa emeği geçenlere teşekkür etti. Sivas Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Cüneyt Ergörün il dışından çok sayıda katılım olduğunu ve anılarını tazelediklerini söyledi.

56 YILLIK MEZUN GÖZYAŞLARIYLA LİSEYİ GEZDİ

Sivas Lisesi\'nden 1961 yılında mezun olan Selahattin Arslan o dönem okuduğu okulu gözyaşları içinde gezdi. O dönemdeki sınıf arkadaşlarından çok azının hayatta kaldığını ifade eden Arslan, Kongre Müzesi\'nde olmaktan dolayı çok duygulandığını belirtti. Sivas Lisesi\'nin 1963 mezunlarından Salih Oğuz da Sivas\'a gelerek hayatta kalan öğretmenlerini ziyaret ettiklerini ve çok memnun olduklarını söyledi. 1990 mezunu Gülsema Dilen ise bu lisede öğrenim görmüş büyüklerinin lise yıllarındaki küçük küçük anılarını dinlemekten mutlu olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI