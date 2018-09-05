Sivas Kongresi'nin 99'uncu yılı kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- KURTULUŞ Savaşı ve Cumhuriyet\'e giden yolun açılmasında temel taşlardan biri olan Sivas Kongresi\'nin 99\'uncu yılı düzenlenen törenle kutlandı.

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen ve Kurtuluş Savaşı\'na giden yolda temel taşlardan biri olan, manda ve himayecilik önerilerinin reddedilerek, misakı millinin sınırlarının çizildiği tarihi Sivas Kongresi\'nin 99\'uncu yıl dönümü nedeniyle kentte etkinlikler düzenlendi. Kentte ilk olarak Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Kongre Salonu içerisinde 4 Eylül Sivas Kongresi, temsili gerçekleştirildi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan vekili ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri Semiha Ekinci, Habip Soluk, Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Sami Aydın ile davetliler katıldı. Kongrede yaşanan tartışma ve alınan kararların konu edildiği temsilde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü tiyatro oyuncularından Samet Sümbül canlandırdı. Kongre temsilinin ardından TBMM Başkan vekili Celal Adan, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Garnizon ve 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program ardından tarihi Sivas Kongresinin yapıldığı eski Sivas Lisesi bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde devam etti.

\'99 YIL ÖNCE BUGÜN YANAN ATEŞ, GÜNÜMÜZE DEK SÖNMEMİŞ\'

Buradaki törende konuşan TBMM Başkan vekili Celal Adan 99 yıl önce milletin istiklali ve istikbali için bir haykırışın yükseldiğini belirterek, \"Sivas Kongresi; baştan sona bir destan olan kurtuluş mücadelemiz içinde bir mücevher gibi parıldayan, ayrıca ışığıyla sadece dünü değil, bugünlerimizi hatta yarınlarımızı dahi aydınlatan tarihi bir hadisedir. Bin bir zahmetle Anadolu\'nun dört bir köşesinden yollara revan olan; yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin ket vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan sevdalısı bir avuç adam; yiğitlerin şehri, yiğit şehir Sivas\'a gelmiştir. Çift başlı kartalın Anadolu\'ya gelip konduğu, Selçuklu\'nun tahtını kurduğu, mazinin cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas; Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, kapısını çalan bu vatanperverleri bağrına basmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından devraldığımız 2000 yıllık kutlu Türk devletine halel gelmeyecek ve gelecek nesillere emanet salimen aktarılacaktır. Bağımsızlık uğruna ölüme yürüyen 40 Göktürk\'ün davasına yeniden ruh üflemiş gibi; 4 Eylül 1919\'da saat 15.00\'da Sivas Mekteb-i Sultani\'sinde buluşan küçük bir grup mücadelenin işaret fişeğini fırlatmışlardır. O mücadeleye gönül verenlerin alın teri, göz nuru ve temiz kanlarından bağımsız Türkiye Cumhuriyeti inşa edilmiştir. Kavgayı karşımızda birleşen 72 buçuk milletin imkanı değil, bu mazlum ve asil milletin imanı kazanmıştır. 99 yıl önce bugün yanan ateş, günümüze dek sönmemiş; bundan sonra da sönmeyecektir. Yarın emaneti bizden devralacak Türk gençliğine hitaben söylenen o anlamlı sözlerdeki gibi \'dahili ve harici bedhahlar\', işin sonundan bedbaht olacaktır. Türkiye ilelebet payidar kalacaktır\" dedi.

\'SİVAS KONGRESİ ESARETLİĞE BAŞ KALDIRIŞTIR\'

BBP Lideri Mustafa Destici ise, Sivas Kongresi\'nin milli bir kongre olduğunu belirterek, \"Sivas Kongresi bir milletin kurtuluşudur. Bir milletin yeniden adeta doğuşudur. Sivas Kongresi esaretliğe baş kaldırıştır. Milli iradesi ile işgalciler karşısında dik duruşudur. Cesaret ve umuttan hiçbir şeyi olmayan bir milletin esareti reddedişidir. Kağnıyla cepheye gidilen, askerimizin yarı aç, yalın ayak yaşadığı tüm zorluklara rağmen hedefi ve amacı olan, \'ya istiklal ya ölüm\' diye yola çıkılan o günleri unutmak ne mümkündür. Kurtuluş Savaşını kongrelerimizi ve Sivas\'ı unutmak ne mümkündür. Manda ve himayeyi reddedip, ölüme dahi kafa tutan büyük Türk milletini ve Türk askerini unutmak ne mümkündür. Sivas\'ı iyi yorumlamak gerekir. Tarihten bu güne kadar ona biçilen değer günden güne artmaktadır. Kadim şehrimiz Sivas ve kadim şehrimizin insanları bugüne kadar bizleri ve milletimizi asla yanıltmamışlardır. Sivas Kongresi kongreler dönemini kapatan en son kongredir. Alınan kararlar bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir\" diye konuştu.

Sivas Valisi Davut Gül ise, \"Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümünü tıpkı 99 yıl önceki heyecanla kutluyoruz. Bize bu kongrede ev sahipliği yaparak kutlama şerefine kavuşturan başta Sivaslı büyüklerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da, \"Nasıl insanların hayatlarında bazı dönüm noktaları varsa milletlerin hayatlarında da önemli dönüm noktaları vardır. İşte 4 Eylül Sivas Kongresi\'nde bu dönüm noktalarından biridir\" ifadelerini kullandı.

Kutlama töreninde ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği Gösterisi yapıldı. Vatandaşlar kutlama programına yoğun ilgi gösterdi. Kutlama programında Sivas\'ın Aşıkları konser verdi.

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