Sivas Kongresi'nin 98'inci yılı kutlandı

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi\'nin 98\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Kongresi ruhunun günümüzde de aynen muhafaza edildiğini, bunun son örneğinin 15 Temmuz olduğunu belirterek, \"Bu aziz milletin ilebelet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir\" dedi.

4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen ve Kurtuluş Savaşı\'na giden yolda temel taşlardan biri olan, manda ve himayecilik önerilerinin reddedilerek, misakı millinin sınırlarının çizildiği tarihi Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yıl dönümü nedeni ile kentte kutlama programları düzenlendi. Kentte ilk olarak Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 4 Eylül Sivas Kongresi\'nin temsili gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Salim Uslu, Sivas Valisi Davut Gül, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Mehmet Habib Soluk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile davetliler katıldı. Kongrede yaşanan tartışma ve alınan kararların konu edildiği temsilde Mustafa Kemal Atatürk\'ü tiyatro oyuncularından İnanç Tekeci canlandırdı.

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi delegelerinden Mustafa Taki efendinin Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki kabrini ziyaret etti. Kongre temsilinin ardından kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Bakan Yılmaz ve Salim Uslu ve il protokolü anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program ardından tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı eski Sivas Lisesi bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde devam etti. Buradaki törende konuşan TBMM Meclis İdare Amiri Salim Uslu 4 Eylül\'ün tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Uslu, 15 Temmuz\'da 4 Eylül ruhunun yeniden şahlandığını, milletin kendi irade ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığını söyledi. 4 Eylül\'da manda himaye kabul edilemez ile milli sınırların bir bütün olduğu haykırışının İstiklal Savaşı ile taçlandırıldığını, aziz milletin vatana, bayrağa ve özgürlüğü karşı direnişini dost düşman herkese gösterdiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada başta Atatürk ve kongre üyeleri olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygıyla andığını söyledi.

İki bayramı bir arada kutladıklarını belirten Bakan Yılmaz, \"Sivas Kongresi ve bu kongrede alınan kararların Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yeri vardır. 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında milli mücadele karargahı olarak kullanılan Sivas, milli mücadele hareketinin teşkilatlandırılmasında önemli bir rol oynamış, Cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır. Sivas 108 gün boyunca milli mücadeleye merkezlik etmiş, bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlara ev sahipliği yapmıştır. Sivas Kongresi ve kongrede alınan kararlar kadar bu alınan kararlara ev sahipliği yapan Sivaslılar da yatmaktadır. Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan layıkıyla yazılamaz\" dedi.

\'MİLLETİMİZ MÜSAADE ETMEYECEK\'

Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan hakkıyla yapılamayacağını belirten Bakan Yılmaz, Atatürk\'ün 20 Eylül 1919\'da kendisine \'Ya başaramazsanız\" diye Amerikalı\'ya cevaben, \"Ya başaramazsak ne demek, o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça başarısızlık söz konusu değildir. İnanırsınız başarırsınız\' cevabını verdiğini belirterek şöyle dedi:

\"Onlar inandılar ve başardılar. İnanmış bir millet ve onun inanmış lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk en zor şartlarda bile tam bağımsız bir Türkiye kurulabileceğini gösterdi. Kongrede alınan kararlar, bugün de tüm canlılığı ile geçerliliğini korumaktadır. Milletimiz Sivas Kongresinde alınan kararların arkasındadır. Bu ülkeyi bölmek, milli irade üzerine söz söylemek, çağdaş mandacılık anlayışı mümkün değildir. Milletimiz bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğini en son 15 Temmuz milli irade destanında gösterdi. Canı pahasına tankların silahların, bombaların karşısına dikildi. Vur emri verildiğinde kendi şehadet emri olduğunu bile bile yerine getirmekten tereddüt etmedi. Bu aziz milletin ilebelet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet idealini yaşatma kararlığından bundan sonra da zerre taviz vermeyecektir.\"

Bakan Yılmaz, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda cehalet ve yoksullukla savaşın devam ettiğini hatırlatarak, \"Bu yolda zafer bizimdir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bugün de Allah yükümüzü taşıyacak güç, ayağımızı sürçtürmeyecek bir akıl ve kalp versin. Sivas Kongresi\'nin yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, ebediyete akıp giden her 98 senede Türkiye\'nin çok daha büyük başarılara imza atacağını inanıyor ve diliyorum\" dedi.

Daha sonra Sivas Kongresi ile ilgili olarak şiiir ve kompozisyon dalında Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törende ayrıca Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü de bir konser verdi.



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