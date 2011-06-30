'Sivas Katliamı'nın anmasına valilik yasağı!

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EYLEMCİLERİN ADLARI DA YAZILDI





'Utanç müzesi' olmasını istediler



Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü meydana gelen olaylarda 35 kişinin diri diri yakıldığı Madımak Oteli kamulaştırıldıktan sonra yenilendi, Bilim ve Kültür Merkezi olarak düzenlendi. Sivas Valisi Ali Kolat tarafından basın mensuplarına gezdirilen binanın iç dizaynı tamamen değiştirilirken, olayda ölenlerin adları otelin lobi bölümünde oluşturulan Anı Köşesi’nde yer aldı.Kamulaştırma bedeli olarak 5 milyon 601 bin lira ödenen ve Sivas İl Özel İdaresi’ne devredilen eski Madımak Oteli binası tepeden tırnağa yenilendi. İnşaat ve düzenleme çalışmaları nedeniyle aylardın kapalı olan bina bugün Bilim ve Kültür Merkezi adıyla basına tanıtıldı. Lobideki Atatürk büstünen kaidesine de 'Toplumun içindeki farklı düşünceler, farklı inanışlar ne olursa olsun, milli birlik ve bareberlik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin başaramayacağı iş aşamayacağı engel yoktur' sözleri yazıldı.Otelin lobi bölümünde 2 Temmuz olaylarında yaşamını yitirenlerin adları yer alırken, her biri için de devir- daim yöntemi ile 24 saat akacak çeşme yaptırıldı. Lobideki Anı Köşesi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden 33 aydın ile birlikte 2 otel görevlisi ve göstericilerden ölen 2 kişinin de adı yazıldı. Hayatını kaybedenlerin adlarının altında ise '2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiştir. Böyle acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle' ifadesi yer aldı. Ölenlerin adlarının yer aldığı bölyümün bir yanında Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Aşık Ruhsati, diğer yanında Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddini Rumi, Yunus Emre’nin özlü sözleri de yer alırken, daha önce otelden bağımsız et lokantası olarak kulanılan kısım ise binayla birleştirilerek burası modern bir çocuk kütüphanesi haline getirildi.Sivas Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, kamulaştırılarak Bilim ve Kültür Merkezi olarak düzenlenen Madımak Oteli’nin ’Utanç Müzesi’ olmasını istedi.Hükümet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 20 kişilik Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, kamulaştırılarak Özel İdare’ye geçen binanın müze yapılması isteğini tekrarladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Temsilcisi Hidayet Yıldırım, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta gerçekleştirilen katliamın insanlığın yüzkarası sayfaları arasında yer aldığını belirtti. Hidayet Yıldırım, "Sivas’ta Madımak’ta yaşananlar insanlığa karşı ortaya konan bir suçtur. İnsanlığın vicdani ve ahlaki değerlerini altüst eden bir vahşettir. Bu vahşeti hayata geçirenler, olayı basitleştirenler, üzerini örtemeye çalıştıranlar, siyasal çıkar umanlar, o gün güvenliği sağlayamayanlar ve sessizce izleyenlerin bu olay ağı içerisinde bütün insani değerlerini yitirdikleri unutulmamalıdır" dedi."Madımak katliamının gündemde tutulması vicdani ve ahlaki bir protesto harekettir. Terör ve şiddeti reddeden insanlığın aydınlık yüzüdür. Katille mağdurları bir sayan bütün düşüncelere karşı koyuştur. Onun içindir ki Madımak ’Utanç Müzesi’ olmalıdır. Madımak adı ne şehrimizin ne de insanlığın hafızasından silinmemelidir. Dönemin siyasi sorumluları ve katliamda yer alan firarilerin yakalanıp yargı önüne çıkarılması, meşru ve yasal bir etkinlikteki insanları koruyamayan devletin suçu kendi dışındaki odaklara yıkmasına izin verilmemelidir. İnsanlığa çağrımızdır, bundan böyle bu tür katliamlara engel olmak için herkese sorumluluk düşmektedir. Herkesin inancı kendisine aittir, bir başkasına dayatılamaz. Ne tanırının avukatlığı ne de şeytanın rolüne soyunulmamalıdır."Madımak Oteli’ni, ’Bilim ve Kültür Merkezi’ne çevirerek, Madımak adını unutturmak gibi beyhude çabalardan vazgeçilmesini isteyen Hidayet Yıldırım, "Türkiye geçmişindeki bu utançla yüzleşmek, geleceğini de aydınlatmak zorundadır. Bu nedenle Alevi örgütlerinin, ailelerin emek ve demokrasi güçlerini sesine kulak verin. Madımak Otelini bir Utanç Müzesi’ne dönüştürerek, bu katliamların lanetlenmesini sağlayın. Böylece ortak yaşama kültürüne ve kardeşliğine katkı sunun" dedi.Bu arada katliamın yıldönümü olan 2 Temmuz’da yapılacak anma programlarının Ethembey Parkı önünden yürüyüş ile başlayacağı, grubun otel önüne gelip çelenk ve karanfil bıraktıktan sonra konuşma yapılacağı da duyuruldu.