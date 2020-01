Sivas Katliamı'nın 23’üncü yılında katledilenler yanık bağlama ile anıldı

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen 35 kişiyi anmak için, katliamın 23. yılında Madımak Oteli’nin önünde on binlerce insan bir araya geldi.

Yürüyüş kortejinin en önünde “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” yazılı giydirilen otobüs yer aldı. Otobüsten sık sık katliamda yaşamını yitirenlerin isimleri anons edilirken, binlerce kişi hep bir ağızdan “Yaşıyor” diye karşılık verdi.

Yanık bir bağlama üzerine karanfil bırakıldı

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

2 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin aileleri ile milletvekilleri, anma programı tertip komitesi üyelerinin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne geçişine izin verildi.

Aileler ile CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri; olayda yaşamını yitiren halk ozanı Hasret Gültekin’in sazını temsil etmesi amacı ile binanın giriş kapısı önüne bırakılan, yanık bir bağlama üzerine karanfil bıraktı.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün, Alevilerin kendi şehitlerine sahip çıktıklarını belirterek, son dönemde yaşanan terör saldırılarına tepki gösterdi.

Her yıl daha da büyüyerek, karanlık zihniyetlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Düzgün, yaşamını yitiren 33 aydını andı.

"Maalesef, 23 yıl önceki Madımak'ın dumanı bugün tüm yurdumuzu sarmış durumdadır."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise yazarların, çizerlerin ve semahçıların 23 yıl önce Sivas'ı bir kültür şehri yapmak için kente geldiklerini vurgulayarak, "Maalesef, 23 yıl önceki Madımak'ın dumanı bugün tüm yurdumuzu sarmış durumdadır." dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Kaplan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Bizler bir olacağız, Kerbela'da imam Hüseyin olacağız, Seyit Rıza olacağız, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş olacağız. Madımak da Koray Kaya olacağız, Nesimi Çimen olacağız, Hasret Gültekin olacağız. Bir olacağız, Pir Sultan olacağız. Madımak, utanç müzesi olana kadar Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak her 2 Temmuz'da burada olacağız. Birlik olacağız, dirlik olacağız ve hep birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da Alevilerin susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

"Bir kişi de olsak, 10 kişi de olsak, buraya koşa koşa geleceğiz"

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de 23 yıl aradan sonra yine Sivas'ta olduklarını belirterek, korkmadan, yılmadan her sene kente geleceklerini bildirdi.

Olayda hayatını kaybedenleri her yıl anmaya devam edeceklerine işaret eden Doğan, "Bir kişi de olsak, 10 kişi de olsak, buraya koşa koşa geleceğiz. Kimse bu yoldan asla bizi vazgeçiremez. Çorum'a da Hacı Bektaş'a da gideceğiz, her tarafa gideceğiz. Biz yüzyıllardır her türlü mücadeleden geçirilerek bu noktaya gelmiş bir toplumuz, asla ve asla taviz vermeyiz." dedi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de Sivas'ı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Eğer unutursak, yüreğimiz kurusun. Olayın sorumluları adaletle yüzleştirilene kadar bu mücadeleyi yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alevi dedeleri dua etti

Anma programına, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre iller başta olmak üzere, başka şehirlerden takviye polis ekipleri, kente geldi. Sivas ve başka illerden 2 bin 426 polisin görev yaptığı anma etkinlikleri süresince polis helikopteri tedbir amacıyla, kent merkezi üzerinde uçuş yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bilim ve Kültür Merkezi'nde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda dedektörler ve köpeklerle arama yapıldı.

Anma programında bir grup semah döndü, Alevi dedeleri ise dua etti.

CHP Beyoğlu Gençlik Kolları üyesi bir grup eski Madımak Oteli'ndeki polis barikatı önünde saygı duruşunda bulundu.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin 'Utanç müzesine' dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı.