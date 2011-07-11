Sivas katliamının 1 numaralı sanığı öldü

T24- Sivas katliamının baş azmettiricilerinden biri olduğu iddia edilen Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak, Sivas'ta hayatını kaybetti. Erçakmak'ın Fransa'da yaşadığı ileri sürülüyordu. Sivas Valisi Ali Kolat, Sivas olaylarının aranan sanığı Cafer Erçakmak'ın öldüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Savcılığın talimatı üzerine arkadaşlar araştırıyor'' dedi.









Sivas Olayları'nın aranan sanığı Cafer Erçakmak'ın yaşamını yitirdiği ve gizlice defnedildiği ileri sürüldü.



2 Temmuz 1993 yılında 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Sivas Olayları'nın firari sanığı Cafer Erçakmak'ın (72)öldüğü, cenazesinin güvenlik güçlerinin bilgisi olmadan aile fertlerince gizlice toprağa verildiği iddiası, üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.



Yukarı Tekke Mezarlığı'na gelen ekipler Erçakmak'a ait olduğu iddia edilen mezarda yüzeysel bir inceleme yaptı. Mezar tahtasını kontrol eden ekipler, daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeye gitti.



Mezar tahtasının bir yüzünde 'Mehmet Dayı', diğer yüzünde ise ''C.E. 11.07.2011'' yazdığı görüldü. Basın mensupları da mezarı görüntüledi.



Yetkililerle, emniyet birimleri ise mezarın henüz Cafer Erçakmak'a ait olduğunun kesin olarak tespit edilmediğini, ancak araştırmaların sürdüğünü belirtti. Cenazenin Erçakmak'a ait olması durumunda, saklanmasına yardım ettiği iddia edilen kişilerin de tespit için çalışma yapılacağı ve bu kişilerin sorgulanacağı belirtildi.



Öte yandan Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarında Cafer Erçakmak adıyla düzenlenen cenaze bilgi formunda, söz konusu kişinin ölüm tarihi 10.07.2011 olarak gösterildi.

Kişisel bilgiler ile adres ve telefon bilgilerine yer verilen söz konusu belgenin not kısmında ''Evde 09:30'' yazdığı görüldü. Ölüm nedeni kısmında ise ''akut myokard infarktüsü'' yazdığı gözlendi.

Sivas Olaylarının azmettiricisi olduğu ileri sürülen ve 18 yıldır firarı olan Erçakmak'ın uzun yıllar Fransa'da saklandığı iddia edilmişti.





'Savcılığın talimatı üzerine arkadaşlar araştırıyor'



AA muhabirinin telefonla görüştüğü Vali Kolat, Cumhuriyet Savcılığının gerekli araştırmayı yürüttüğünü belirterek, ''Savcılığın talimatı üzerine arkadaşlar araştırıyor, bize net bir şey yok'' ifadelerini kullandı.



Kolat, cenazenin kesin olarak Erçakmak'a ait olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise ''Yeni bir şey, duyduk ama daha netleşmedi'' dedi.



Emniyet yetkilileri ise konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü, büyük ihtimalle cenazenin firari sanık Erçakmak'a ait olduğunu belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında, cenazenin Erçakmak'a olması ihtimali üzerine mezarın açılarak otopsi yapılabileceği kaydedildi.



Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde ''Cafer Erçakmak'' adına düzenlenen ölüm belgesinde ölüm nedeni kısmında yazılı olan ''akut myokard infarktüsünün'' kalp krizi, uzamış iskemi sonrasında gelişen geri dönüşümsüz kalp kası nekrozu (ölümü) olduğu belirtildi.



Sivas olaylarının azmettiricisi olduğu ileri sürülen ve 18 yıldır firarı olan Erçakmak'ın uzun yıllar Fransa'da saklandığı iddia edilmişti. Olayların çıktığı dönemde Refah Partisinden Sivas Belediyesi Meclis Üyesi olan Erçakmak'ın, olayların ''1'' numaralı sanığı olduğu öne sürülmüştü.





AİLE AÇIKLAMA YAPMADI



Bu arada, basın mensupları, Mezarlıklar Müdürlüğünde Erçakmak adına düzenlenen ölüm belgesi ve cenaze bilgi formundaki adresten yola çıkarak cenaze evine gitti. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Osmanpaşa Camisi karşısındaki adrese giden basın mensupları, söz konusu aile ile görüşmek istedi. Aile bireyleri, basın mensuplarının bu isteğini geri çevirerek, görüşmeyeceklerini bildirdi.



Öte yandan, ailenin yaşadığı belirtilen 8 katlı apartmanda sessizlik hakim olduğu gözlendi. Apartmanın 6. katındaki dairede yaşayan ailenin, kapısının önünde çok sayıda ayakkabı görüldü.



Binanın girişindeki iş yerinde kuruyemişçilik yapan bir esnaf da, sabah saatlerinde apartmandan bir cenazenin çıkarıldığını, belediyenin cenaze aracıyla götürülen cenazeyi 3-4 kişinin taşıdığını gördüğünü söyledi.





CHP İL BAŞKANI CAHİT KORKUT



Erçakmak'ın cenazesinin çıkarıldığı binanın hemen karşısında restoran işleten CHP Sivas İl Başkanı Cahit Korkut ise Erçakmak'ın cenazesinin, bulundukları caddeden çıkarılmasına şaşırdığını belirterek, ''Olayın üzerinden bildiğiniz gibi 18 yıl geçti. Ben de aynı sizin gibi Cafer Erçakmak'ın öldüğünü bugün basından öğrendim. Bilindiği üzere 18 yıldır yurt dışında olduğu söyleniyordu. Fransa'da olduğu, bir ara İran'da olduğu söyleniyordu. Aslında Sivas'taymış. Sessiz sedasız defnedilmiş'' dedi.



Korkut, şöyle devam etti:



''Tabi bu neyi gösteriyor, devletin Madımak olaylarının üzerine tamamen gitmediği, hatta çok yakın tarihimizde seçim döneminde işte birkaç hafta önce olayın asıl faillerinin üstünün örtüldüğü, olayın başka mecralara çekildiği ulusal bir gazetemizde 2 gün manşet olarak yayınlandı. Daha sonra olayın faillerinin işte PKK falan olduğu söylendi. Aslında bu olayın üstünü örtmekle ilgili bir şey. Adam yıllardır Sivas'ta, kimsenin haberi yok, sessiz sedasız defnetmişler.''





