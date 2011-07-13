Sivas Katliamı'nın 1 numaralı sanığı Erçakmak: Buraya ölmeye geldim

T24- Madımak katliamı davasının bir numaralı sanığı olarak 18 yıldır yakalanamayan ve Madımak'a 600 metre uzaklıktaki evinde ölen Cafer Erçakmak'ın ölmeden 7 Temmuz'da eve geldiği iddia edildi. Olayın ardından ifadeleri alınan Erçakmak'ın çocuklar, tanıyamadıkları Erçakmak'ın "Ben senin babanım. Buraya ölmeye geldim" dediğini belirtti.

Kemal Çağlayan'ın Akşam'da yayımlanan (13 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Sivas'ta 2 Temmuz 1993'teki Madımak katliamının firari sanığı Cafer Erçakmak'ın (72) ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmadı. 18 yıldır yurtiçinde ve kırmızı bültenle İnterpol tarafından yurtdışında aranan Erçakmak'ın Sivas'a nasıl getirildiği araştırılıyor. İfadeleri alınan Erçakmak'ın çocukları, babalarının 7 Temmuz'da eve geldiğini ve 'Ben buraya ölmeye geldim' dediğini söylediler.

Erçakmak'ın Madımak Oteli'ne yaklaşık 600 metre uzaklıktaki evinde ölmesiyle ilgili sis perdesi aralanmayı beklerken, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün aylık olarak evde arama yaptığı ve Erçakmak'ın izine rastlanamadığı belirtildi. Yetkililer, aylık aramaların ardından Erçakmak'ın evinde bulunmasına 'Kısa süre içerisinde getirilmiş olabilir, çünkü periyodik aramalar devam ediyordu' dediler.





Ben senin babanım





Olayın ardından ifadeleri alınan Erçakmak'ın çocukları, babalarının nerede saklandığını bilmediklerini ve 7 Temmuz sabahı saat 04.00'te eve geldiğini iddia etti. Sivas katliamı olduğunda 5 yaşında olan 23 yaşındaki Fatma Erçakmak ise babasını tanımadığını söyledi: 'Buyurun kime bakmıştınız? dediğimde, 'Ben senin babanım' dedi. Hemen ağabeyim Ömer Ergin Erçakmak'a haber verdim. Babam, 'Buraya ölmeye geldim' dedi. Doktor çağırmamıza izin vermedi.' Şüpheliler, katliamda ölenlerin yakınlarından kendilerine yönelik tepkiler olabileceği gerekçesiyle cenazeyi gizlice defnettiklerini ve bir doktora ölüm raporu hazırlattıklarını söyledi.





Kimlik tespiti için mezarı açılsın





Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özarslan, 'Mezardaki ceset gerçekten Cafer Erçakmak'a mı ait, yoksa bu da bir oyun mu? 'Öldü' kaydıyla bir dosya kapatılmak mı isteniyor'' diye sordu.



Mülkiyeliler Birliği'nde konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Sivas olaylarına ilişkin davanın müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan da konuştu. Sarıhan, Erçakmak'ın, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na 'gizlice defnedildiğine'' ilişkin iddialar üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunduklarını söyledi. Sarıhan, söz konusu mezarın açılarak gerçekten ölen kişinin Cafer Erçakmak olup olmadığının saptanmasını talep ettiklerini kaydetti. Erçakmak'ın ölümünün ardındaki sis perdesi mezarın açılması ile son bulacak. Bunun için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.