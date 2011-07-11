Sivas katliamının 1 nolu sanığı Sivas'ta öldü

T24- SİVAS’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 37 kişinin ölmesiyli ilgili soruşturmanın ’1 numaralı sanığı’ olarak aranan dönemin Refah Parti’li Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak’ın, dün Sivas’ta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Erçakmak’ın cenazesinin, aynı gün yakınları tarafından gizlice Yukarıtekke Mezarlığı’nda toprağa verildiği de öğrenildi. Polis, Erçakmak’ın bu süre boyunca nerede saklandığını araştırıyor. Erçakmak’ın saklanmasına yardım edenlerin de sorgulanacağı öğrenildi.

Hakkında Sivas katliamının baş azmettiricilerinden biri olduğu yönünde iddialar olan ve 18 yıldır firarda olan Erçakmak’ın uzun yıllar Fransa’da saklandığı öne sürülmüştü.

Erçakmak’ın ne zaman Sivas’a geldiği ve nasıl öldüğü ise henüz netleşmedi.