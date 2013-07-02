Sivas Katliamı'nı anma etkinliğine olağanüstü güvenlik tedbiri alındı

Sivas Katliamı’nın 20’nci yıldönümünde, bugün kentte anma etkinliği düzenlenecek. Kentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı ve şehir girişlerinde güvenlik noktaları oluşturuldu, önlemler kapsamında çevre illerden de gelen 2 bin 500 polis görevlendirildi. Eski otel binasının bulunduğu Eski Belediye Sokak girişi bu yıl da barikatlar ile kapatılarak, otelin önüne kadar girişe izin verilmeyecek. Otelin bulunduğu alana sadece tertip komitesi üyeleri ile olayda ölenlerin yakınlarının girişine izin verilecek. Yürüyüş güzergâhında bulunan ana cadde ve açılan sokaklar ile kent meydanı ve Atatürk Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapatılacak.

Otel önüne karanfil bırakılacak

Siyasi partiler, Alevi - Bektaşi dernekleriyle çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan grupların katılacağı anma etkinliği Mevlana Mahallesi üzerindeki Ethembey Parkı önünde başlayacak. Burada toplanan gruplar Mevlana Caddesi’nden yürüyerek kent meydanına gelecek. Tertip komitesi adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından otelin bulunduğu caddeye doğru grubun ilerlemesi devam edecek. Madımak Oteli önünde karanfil bırakılmasının ardından tertip komitesi adına konuşmalar yapılacak.

CHP'den bir ilk

Daha önceki yıllarda gruptan ayrı olarak etkinlik düzenleyen CHP bu yıl mevcut programa dahil olma kararı aldı. CHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas’a gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Meclisi üyeleri Halit Toraman, Emel Yıldırım, Gül Çiftçi, Umut Akdoğan, Hüseyin Yaşar, Gökçe Pişkin, Onursa Adıgüzel, Sevnur Yıldırım ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız yer alacak. Daha önceki yıllarda Sivas’taki bazı sivil toplum kuruluşları ile valililik ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği anma programı bu yıl yapılmayacak.