Sivas katliamında zamanaşımı talebi

Sivas’tak korkunç olaydan sonra sorumluların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Ancak bazı isimler ya yurtdışına kaçtı ya da izini kaybettirerek yargılamadan kurtuldu. Yakalanabilen ya da tespit edilebilen sanıklar hakkında Ankara 1 Nolu DGM’de dava açıldı. Yargılama üç kez Yargıtay’da bozulduktan sonra 7 yılda karara bağlandı. Ve 34 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişi müebbet, 4 kişi 20’şer yıl 1 kişi 15 yıl, 9 kişi 7 yıl 6’şar ay bir kişi 5 yıl hapis cezası alırken, 14 kişi beraat etti.Ancak sanıklardan olayların büyümesine neden olan Cafer Erçakmak’ın da aralarında olduğu 7’si bu sürede yakalanamayınca dosyaları 2004’te ayrıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları süren Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Yılmaz Bağ, İhsan Çakmak, Cafer Erçakmak’la ilgili dün yapılan 14. duruşmada Savcı Mustafa Bilgili esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Bilgili, sanıklar hakkında “Anayasal düzeni değiştirmeye iştirak” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını, yasada bu suçun zamanaşımı süresinin ise 15 yıl olduğunu hatırlattı. Suç tarihi itibariyle 2 Temmuz 2008’de zaman aşımı süresinin dolduğunu bildiren Bilgili, sanıklar hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise karar için dosyayı incelemeye aldı. Kararın 19 Aralık’taki duruşmada açıklanacağı belirtilerek duruşma ertelendi.Sivas’ta hayatını kaybedenlerin ailelerinin avukatı Şenal Sarıhan ise savcının mütalaayı açıkladığı davadan haberdar edilmediklerini söyledi ve tepki gösterdi:“Bu davadan haberimiz yok, takip ettiğimiz bir dava da değil. Bu davanın bir kere bize tebliğ edilmesi gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Bu ciddi ve toplumsal bir dava. Mahkeme, esas hakkındaki iddiamızı açıklamamız için bize bildirimde bulunulmalıydı. Katılanlar adına müdahil olmak için hemen başvuracağım.”Sarıhan, Sivas davasının iddianamesinde bir numaralı sanık olarak Cafer Erçakmak’ın göründüğünü de hatırlatarak zaman aşımı süresinin dolmadığını öne sürdü:“Erçakmak durumundaki diğer sanıklar hakkında 765 sayılı TCK’nın 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir. Erçakmak hakkında ise aynı maddenin ‘iştirak’ suçunu düzenleyen 3. maddesinden dava açılmış ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmiştir. Ancak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olduğundan ceza yarı oranında artar yani 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis olur. Bundan dolayı hem ağırlaştırılmış ceza yönünden hem de bu suç yönünden zamanaşımı da 22,5 yıl olmalıydı. Ayrıca hem bizim yasalarımızda hem de AİHM’ye göre bu tür suçlar ’insanlığa karşı suçlardır’ ve bunlarda zaman aşımı işlemez.”5237 sayılı TCK’ya göre “siyasal, felsefi, ırki veya dini gerekçelerle” işlenen suçlar “insanlığa karşı suç” sayılıyor. Ve zaman aşımı işlemiyor. Ancak eski TCK’ da olmadığı için katliam sanıkları için işletilmiyor.Pir Sultan Abdal’ı anma etkinliklerinde, 2 Temmuz 1993 günü cuma namazından çıkan bir grup, Aziz Nesin’in, Salman Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” isimli kitabını Aydınlık Gazetesi’n-de yayımlamasını bahane ederek, Madımak Oteli’ni ateşe verdi. Otele sığınan aydınlardan, Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de aralarında bulunduğu 37 kişi yanarak veya dumandan boğularak can verdi. Aziz Nesin ve 50 kişi de kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu.Duruşma tutanağında, sanıklardan Cafer Erçakmak’ın yakalanmasına ilişkin müzekkereye hala olumlu yanıt verilmediği de yer aldı. Dönemin Refah Partili Belediye Meclis Üyesi olan Erçakmak, olayların “provokatörü” olarak gösteriliyordu. Madımak Oteli’ne itfaiyenin müdahalesi sırasında merdivenlere çıkarak, halkı galeyana getirmiş ve Aziz Nesin’e saldırmıştı. Uzun süre dönemin belediye başkanı Temel Karamollaoğlu ile karıştırılan Erçakmak, olayın ardından kayıplara karışmıştı.Sivas katliamı sanıklarından Muhammed Nuh Kılıç, yıllarca polisten kaçtı. Gazetecilerin Almanya’da dönercilik yaparken bulduğu Kılıç da zaman aşımıyla cezadan kurtulacak.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyazıt’ta 30 yıl önce 7 öğrencinin ölümü, 41 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı ve silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davayı, zaman aşımı süresi doldu diye ortadan kaldırdı.19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 tutuklunun öldüğü ’Hayata Dönüş Operasyonu’yla ilgili dava da zaman aşımı süresi içinde yargılama tamamlanamadığından düştü. 2001 yılında infaz koruma memurları, jandarmalar ve cezaevi yetkililerinden oluşan toplam 1.615 kamu görevlisi hakkında, “kişiye kötü muamele yapmak”, “görevi kötüye kullanmak” ve “görevi ihmal” suçlarından 1 ile 6 yıl arasında değişen hapis istemiyle dava açılmıştı.Egebank’ın eski sahibi Yahya Murat Demirel’e, devir işlemi sırasında banka kayıtlarının BDDK’ya eksik intikal ettirildiği gerekçesiyle açılan dava da zaman aşımına uğradı.17 Ağustos Marmara Depremi sırasında Eskişehir’de yerle bir olan Tarhan Apartmanı’nda 33 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. Apartmanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu belirlenen aralarında belediye başkanı ile müteahhidin de bulunduğu 6 kişi hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Bilirkişi raporlarına göre de suçlu olan zanlılar, 7.5 yılın sonunda zaman aşımıyla cezadan kurtuldu.