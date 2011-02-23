‘Sivas Katliamı’ sanığının ölüm haberi 5 yıl sonra geldi!

T24 - Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin 37 kişinin yanarak hayatını yitirdiği olayların ardından tüm aramalara rağmen bulunamayan, aralarında katliamın baş sorumlusu olarak gösterilen Cafer Erçakmak’ın da bulunduğu 7 kişinin yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.



Mahkeme Başkanı Kadir Kayan, sanıklardan Yılmaz Bağ’ın (41) 25 Aralık 2006’da öldüğünü gösteren nüfus kayıt örneğinin gönderildiğini açıkladı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



25 Aralık 2006’da ölen Bağ’ın nüfus kayıt örneği, 4. Sınıf bir Emniyet Müdürü ile bir polis memuru tarafından 15 Aralık 2010’da hazırlandı. Belgede, Bağ’ın, din hanesinde ‘bilinmeyen’ yazdığı, katliamdan sadece 14 gün sonra 16 Temmuz 1993’te evlendiği ve boşanmadığı bilgisine yer verildi. Bağ, katliamdan 14 gün sonra evlendiği bilinmesine rağmen yakalanamamıştı.





YILMAZ BAĞ KİMDİ?



Kapatılan Kayseri DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Bağ hakkındaki davayı 16 Haziran 1994’te açtı. İddianamede Bağ’ın, “Anayasal düzeni yıkmak amacıyla suç örgütü kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Bağ’ın, 2 Temmuz 1993 günü 7.5 saat boyunca Sivas’ta gösteri yaptığı, “Müslümanlar” isimli örgüte katıldığı ve bu örgütün propaganda yürüyüşü sırasında, “Şeytan Aziz”, “Sivas Aziz’e mezar olacak”, “kafirler içeride, onları yakacağız” gibi sloganlar attığı kaydediliyordu.