Sivas katliamı sanığına 19 yıl sonra kırmızı bülten çıkarıldı

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılarak öldürülmesiyle sonuçlananan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan üç firari sanıktan Murat Karataş hakkında da ''Kırmızı Bülten'' çıkarılmasına karar verildi.

Sivas katliamı ana davasından dosyası ayrılan firari sanıklardan Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Müdahil avukatları Kazım Genç ve Hasan Cem Yılmaz ile Madımak'ta hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı duruşmada, yokluğunda tutuklu sanıklar Sonkur ve Ceylan'ın yakalanamadıkları bildirildi.

Sanıklardan Murat Karataş'ın yurt dışında bulunup bulunmadığının araştırılması için yazılan müzekkereye yanıt geldiği belirtildi. Buna göre, Karataş ile ilgili POL-NET veritabanından yapılan sorgulamada yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığı açıklandı.

Sanıklar hakkında, başka kamu davalarının bulunup bulunmadığına ilişkin yazıya ise henüz cevap verilmediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, yokluğunda tutuklu sanıklar Sonkur ve Ceylan'ın yokluğunda tutukluluk durumlarının devamını ve haklarındaki ''Kırmızı Bülten''in infazının yerine getirilmesinin beklenilmesini istedi.

Hakkında yakalama emri çıkarılan sanık Murat Karataş'ın yakalama emrinin geri alınmasını ve hakkında yokluğunda tutuklama müzekkeresi düzenlenmesini isteyen savcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2 Temmuz 2012 tarihli yazısı nazara alınarak, sanığın uluslararası seviyede aranmasını teminen, hakkında ''Kırmızı Bülten'' çıkartılarak, buna ilişkin formun Adalet Bakanlığı'na iletilmesini talep etti.

'İade evrakı reddedildi'

Müdahil avukatları ise Sonkur ve Ceylan'ın iadeleri talebinin, Almanya makamlarınca, ''iade evrakının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini'' söyledi.

Avukatlar, Murat Karataş ile ilgili usulüne uygun arama kaydının da dosyada bulunmadığını söyleyip, bu konudaki eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme, Sonkur ve Ceylan'ın yokluğunda tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Hakkında yakalama emri çıkartılan sanık Murat Karataş'ın yakalama emrinin geri alınmasına ve hakkında yokluğunda tutuklama müzekkeresi düzenlenmesine hükmeden mahkeme, Karataş'ın uluslararası seviyede aranmasını teminen, hakkında ''Kırmızı Bülten'' çıkartılmasını ve buna ilişkin formun Adalet Bakanlığı'na iletilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanıkların ''terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak'' suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Sivas ana davasında Ankara 1 No'lu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise ''Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak'' ve ''45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak'' suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtay'da bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırdı.