Sivas katliamı davasında sanıkların avukatıydı; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, eskisi gibi düşünmüyormuş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a 24 yıl sonra Sivas katliamında sanıkların avukatı olduğu için pişman olup olmadığı soruldu. Uysal, “Sivas olaylarıyla ilgili tespitim, o günkü tespitimle kesinlikle örtüşmüyor. Şu anda çok farklı bakıyorum” dedi.

İBB Meclisi’nin oturumu öncesi grupları ziyaret eden Mevlüt Uysal'a CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, 1993 yılında Sivas katliamının sanıklarının avukatlığını yaptığını hatırlatarak, “Bugün olsa Sivas katliamını savunur musunuz? Bir özeleştiri yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun aktardığı habere göre, Uysal soruyu şöyle yanıtladı:

"Davalara girmekten pişman değilim ancak…"

"Sivas davalarına girmekten pişman mısınız, hayır pişman değilim. Ancak Sivas olaylarıyla ilgili tespitim, o günkü tespitimle kesinlikle örtüşmüyor. Şu anda çok farklı bakıyorum. Sivas olayları halkın birbirine yaptığı bir şey değil. Orada can verenler de, orada hapis yatıp bedel ödeyenler de mağdur diye bakıyorum. Nasıl ki, oradaki vatandaş bire bir oraya yakma niyetiyle gitmediyse, bedel ödeyenler de böyle bir niyetle oraya gitmedi. Maalesef, bizzat avukatlığını yaptığım vatandaş, hiç orada bulunmamasına rağmen idam cezasına çarptırıldı. Ayakkabıcılık yapıp, İstanbul’a ayakkabı almaya gelen bir vatandaş idam cezasına çarptırıldı. Bakışım o. Türkiye bu olayları çok yaşadı... İnşallah, şimdiden sonra bu tür olayları yaşamayız.

O süreçte biz bir şekilde şuna inanıyorduk: Hiç kusuru olmayan, masum olan, orada muhafazakâr olan kesimin üzerine bir şey yıkılmaya çalışılıyor.”

CHP’li Tapan: Olayı basitleştiriyorsunuz

Uysal'ın sözleri üzerine CHP’li meclis üyesi Hasan Tapan'ın “Olayı basitleştiriyorsunuz” demesi gerilime neden oldu. Uysal, "Eğer böyle anlıyorsanız söyleyeceğim bir şey yok" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“O süreçte baktığım pencereden yaptığım mücadele doğru mu derseniz, evet doğru. Nasıl ki 12 Eylül öncesinde, karşılıklı birbirine silah çeken iki kardeş yaptığının doğru olduğuna inanıyordu, mesele bu. Bugün tek duamız, bir daha böyle olayların yaşanmaması. Ben aynı zamanda Munzur şenliklerine giden belki ilk AK Partili belediye başkanıyım. Ovacık Belediyesi’ne araç hediye eden tek belediye başkanıyım. Olaya biraz böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece benim böyle bakmam yetmez, toplumun çoğunluğu böyle bakarsa toplumu dönüştürürüz diye düşünüyorum.”