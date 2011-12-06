Sivas katliamı davası 13 Mart 2012'ye ertelendi

T24 -

Akit muhabirin sorusu adliyeyi karıştırdı!





O muhabir polis aracıyla kaçırıldı



Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması bir kez daha ertelendi. Müşteki avukatları, öldüğü kamuoyuna yansıyan kişinin sanık Cafer Erçakmak olup olmadığı konusunda yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki avukatları katıldı. Müşteki avukatlarından Şenal Sarıhan, duruşmada söz alarak, bir süre önce öldüğü kamuoyuna yansıyan sanık Cafer Erçakmak ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.Rapora göre, defnedilen kişinin Erçakmak olup olmadığı konusunda, Erçakmak'ın oğlu Ergün Erçakmak ile eşi Nuran Erçakmak'tan alınan kan ve doku örneklerinin DNA testlerinin yapıldığını anlatan Sarıhan, “Bir kişinin eşiyle DNA bağı olmaz. Bu durumda karar verilirse, dosya üzerindeki kuşku devam edecektir. Bu sebeple Cafer Erçakmak'ın birinci derecede yakınlarıyla, annesi veya kardeşleriyle DNA'sı karşılaştırılsın” dedi. Sarıhan, sanıklardan Yılmaz Bağ ile ilgili de ölüm haberinin geldiğini, bu konunun da 22 Şubat 2011'de duruşma tutanağına girdiğini ifade etti.Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, DNA konusunda ek rapor alınıp alınmaması ve Yılmaz Bağ ile ilgili yeniden mütalaa verilip verilmemesi konusunda değerlendirme yapmak üzere dosyanın kendisine tevdi edilmesini istedi. Mahkeme, dosyanın, Cumhuriyet Savcısı Yüksel'in talebi doğrultusunda kendisine tevdi edilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Mart 2012'ye erteledi. Duruşmayı bazı milletvekilleriyle Alevi örgütlerinin temsilcilerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.Sivas’ta Madımak Oteli’nin yakılması ve 35 kişinin ölümüne ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanığın yargılandığı dava sonrasında Akit Gazetesi muhabiri ve adının Ertuğrul Cesur olduğu belirtilen kişinin sorduğu soru Ankara Adliyesi’nde tansiyonu yükseltti. Sivas’ta ölenlerin yakınlarının avukatı Şenal Saruhan, mahkemeden Sivas’ta yaşananların insanlık suçu olduğunu ve zamanaşımına girmemesini isteyeceklerini belirttiği sırada Cesur’un "Ölen 2 kişinin neden sorgulanmadığı"na yönelik sorusuna tepki gösterildi. Davayı izlemeye gelenlerin "sen provakotör müsün, onları da sen araştır" tepkisi üzerine güvenlik güçleri son anda müdahale ederek Cesur’u polis aracına bindirip Adliyeden uzaklaştırdı.Sivas’ta Madımak Oteli’nin yakılması ve 35 kişinin ölümüne ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılan 7 firari sanığın yargılandığı dava sonrasında Akit Gazetesi muhabiri ve adının Ertuğrul Cesur olduğu belirtilen kişinin sorduğu soru Ankara Adliyesi’nde tansiyonu yükseltti. Sivas’ta ölenlerin yakınlarının avukatı Şenal Saruhan, mahkemeden Sivas’ta yaşananların insanlık suçu olduğunu ve zamanaşımına girmemesini isteyeceklerini belirttiği sırada Cesur’un "Ölen 2 kişinin neden sorgulanmadığı"na yönelik sorusuna tepki gösterildi. Davayı izlemeye gelenlerin "sen provakotörmüsün, onları da sen araştır" tepkisi üzerine güvenlik güçleri son anda müdahale ederek Cesur’u polis aracına bindirip Adliyeden uzaklaştırdı.Sarıhan’ın açıklamalarının ardından duruşmaya gelen izleyiciler "Madımak’ı yakanlar AKP’yi kuranlar" şeklinde slogan atarken, Akit Gazetesi muhabiri ve adının Ertuğrul Cesur olduğu belirtilen kişinin sorduğu soru Ankara Adliyesi’nde tansiyonu yükseltti.

Cesur’un "Sivas’ta 35 kişi öldü dediniz, oysa 37 kişi öldü. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması açısından o iki kişinin de faillerinin, katillerinin de bulunması gerekmez mi" sorusuna Sarıhan, "Tabii ki o da devletin sorumluluğundadır" yanıtını verdi. Aynı gazetecinin, "Ölen 2 kişi kurşunlanarak öldürülmüştür. Ölenler arasında Hollandalı bir kişi de vardı. Bu kişi hiç gündeme gelmedi. Bu kişinin ne işi vardı Sivas’ta" üzerine, açıklamayı yapan gruptakiler tepki gösterdi.



Davayı izlemeye gelenlerin "sen provakotör müsün, onları da sen araştır" tepkisi üzerine güvenlik güçleri müdahale ederek, Cesur’u polis aracına bindirdi. Cesur Adliyeden uzaklaştırılırken, bir süre daha slogan atan grup, olaysız dağıldı





