Sivas Kapalı Cezaevi'nde şüpheli ölüm!

Hükümlü bulunduğu Sivas Kapalı Cezaevi'nde fenalaşan 24 yaşındaki mahkum Ali Cem Gündoğan, götürüldüğü hastanede öldü. Vücudunda yara izleri bulunması nedeniyle darp edildiği idia edilen mahkumla ilgili cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tunceli ’nin Mazgirt ilçesinde hakaret, yaralama, kamu malına zarar verme ve tehdit suçlarından 562 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Cem Gündoğan, 23 Temmuz’da nakil aracı ile Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bir gün sonra kapalı cezaevine sevk edilen ve dün koğuşta rahatsızlanan Gündoğan, götürüldüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde öldü. Olayın ardından vücudunda oluşan morluk ve yara izleri nedeniyle yakınları darp edildiği iddiasıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracatta bulundu. Yaşanan ölüm üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Yapılan incelemede hükümlünün 23 Temmuz günü Mazgirt’ten nakli öncesi hastane kontrolünde herhangi bir rahatsızlığına rastlanmadığı, madde bağımlısı olduğu bilinen gencin Sivas’a intikalinde Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiği ve cezaevine girmesine engel rahatsızlığı bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Krize girdi, kendini yere attı

Gündoğan’ın açık ceza infaz kurumundaki koğuşuna konulduğu gecesi, kendisini yerlere atarak krize girdiği, ağzı burnunun kan içinde kaldığı tespit edilmesi üzerine hastaneye intikal ettirildiği, burada tedavi edildikten sonra tekrar götürüldüğü cezaevinde benzer şekilde kendini yerlere atarak yaraladığının belirlendiği kayıtlara geçti. Kendisine ve diğer hükümlülere zarar vermemesi için ayrı bir mekanda sabaha kadar bekletildiği belirlendi. Benzer tepkileri göstermesi nedeniyle kapalı cezaevine gönderilmesi kararlaştırılan hükümlünün 24 Temmuz’da öğlen saatlerinde naklinin gerçekleştirildiği açıklandı. Ancak konulduğu B 17 nolu koğuşta benzer şekilde kendine zarar vermeye devam ettiği diğer mahkum ifadeleriyle de tespit edildi. Önceki gün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Ali Cem Gündoğan’ın öldüğü açıklandı.

İlk tespit beyin kanaması

Yapılan ilk tespit tutanağında Gündoğan’ın beyin zarları arasındaki kanama nedeniyle ölmüş olabileceği belirlenirken, kesin sonucun ise Ankara Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın tarafından yapılan açıklamada ölen mahkumun vücudunda yer alan yaralanma izlerinin yaşadığı kriz nedeni ile kendini yere atma ve sağa sola çarpma yüzünden meydana geldiğinin tanık beyanlarıyla değerlendirildiği, hiç bir görevlinin hükümlüye yönelik şiddet içeren her hangi bir müdahalede bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen hükümlünün geliş tarihinden ölüm tarihine kadar geçen süre içerisinde her iki cezaevinde görev yapan infaz koruma memurları ile amirleri hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ali Cem Gündoğan’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere Tunceli iline götürüldü. (DHA)