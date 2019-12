Sivas ile G.Birliği 8. kez

Turkcell Süper Lig’in 33. haftasında yarın Sivasspor ile Gençlerbirliği, ligde 8. kez puan mücadelesi yapacak.



Sivasspor ile Gençlerbirliği yarın yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden Gençlerbirliği, yarın saat 20.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



Sonucu ligin zirvesi ve alt sıraları açısından büyük önem taşıyan maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Nihat Mızrak'ın yapacağı maçta, Taner Gizlenci de dördüncü hakem olarak görev alacak.



HER İKİ TAKIM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ MAÇ



Şampiyonluk için mücadele veren Sivasspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği arasında oynanacak maç, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor.



Şampiyonluğa ulaşmak isteyen Sivasspor, Gençlerbirliği'ni yenip haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında arka arkaya alınan 2 yenilginin ardından büyük üzüntü yaşayan, geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda yenerek bir nebze olsun moral bulan kırmızı-beyazlılar, 2 hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor mağlubiyeti sonrası yitirilen liderlik koltuğunu, ligin son haftası öncesinde yeniden ele geçirmek istiyor.



Sivasspor camiası, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi karşılaşmasında ve Trabzonspor'un, Eskişehirspor ile deplasmanda oynayacağı maçta puan kaybetmesini bekliyor.



Yiğidolar, Gençlerbirliği'ni yenip rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası puan kayıplarında şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj elde etmek istiyor.



33. haftaya 38 puanla 12. sırada giren Gençlerbirliği ise Sivasspor karşısında alacağı puan ya da puanlarla düşme potasından uzaklaşmayı ve son haftaya rahat girmeyi planlıyor.



8. RANDEVU



İki ekip, yarınki maçla birlikte Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta galibiyetlerde Sivasspor'un 6-1 üstünlüğü bulunuyor. Gençlerbirliği'ne sadece 2006-2007 sezonunun 1. haftasında Sivas'ta 2-1 mağlup olan Sivasspor, Ankara ekibi ile yaptığı son 4 maçta rakibine galibiyet şansı tanımadı.



2005-2006 sezonunda Ankara'daki maçı 1-0, Sivas'taki maçı ise 2-1 kazanan Sivasspor, 2006-2007 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken, ikinci yarıda Ankara'da oynanan maçta rakibini 1-0 yenmeyi başardı.