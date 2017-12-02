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Sivas il yöneticilerinden engelliler klibi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer il yöneticilerinin rol aldığı bir klip hazırladı

02 Aralık 2017 20:33

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Vali, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Emniyet Müdürü ve diğer il yöneticilerinin rol aldığı bir klip hazırladı.
Sivas il protokolü işaret dili ile \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nü kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte Vali Davut Gül, 5\'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Müftü Recep Şükrü Balkan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof.Dr. Recep Toparlı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut rol aldı. Toplam 50 saniye olan klipte il yöneticileri verdikleri engeliler günü mesajlarını işaret dili ile anlattı. Vali Davut Gül, işaret dil ile \'\'Hayatı paylaşmak için engel yoktur\'\' sözlerini kullandı. Hazırlanan klip kurumların internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldı.

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