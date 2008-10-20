Sivas farka gitti



Ligin 7. haftasında oynanan Sivasspor-Ankaragücü maçında kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçında Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı. Sahasında sezona istediği gibi başlayamayan Ankaragücü ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.



Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maça, Sivasspor rakibine oranla daha atak başladı. Ev sahibi ekip, Balili, Tum ve Mehmet Yıldız üçlüsü ile rakip kalede gol ararken, konuk ekip Ankaragücü ise Mehmet Yılmaz ile etkili olmaya çalıştı.



İsrailli golcüsü Balili'nin henüz 8. dakikada kaydettiği golle devreyi önde geçen 'Yiğidolar', ikinci yarıya da üst üste gol pozisyonlarıyla başlarken, günün başarılı ismi Balili 57. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.



Farkı yakaladıktan sonra rahatlayan ev sahibi, 68'de bir başka golcüsü Mehmet Yıldız'la skoru 3-0 yaparken, kalan dakikalarda başka gol olmadı.



Sivasspor bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alırken, puanını da 14'e çıkardı. Ligde sadece 1 kez kazanabilen Ankaragücü ise kötü gidişine Sivas deplasmanında son veremeyince 5 puanda kaldı.





SİVASSPOR: 3 - ANKARAGÜCÜ: 0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Alparslan Dedeş xxx, Cemal Bingül xxx

Sivasspor: Petkoviç xxx, Abdurrahman xxx, Sedat Bayrak xxx, Fabio Bilica xxx (Dk. 80 Diallo xx), Hayrettin xxx, İbrahim Dağaşan xxx, Sezer Badur xxx, Musa Aydın xxx, Balili xxxx (Dk. 85 Mohamed Ali xx), Tum xxx, Mehmet Yıldız xxx (Dk. 71 Faruk xx)

Ankaragücü: Serkan x, Elyasa x, Burak Özsaraç x, Chaabani x, İlkem x, Gökhan Emreciksin x (Dk. 38 Jaba x), Cem Can x, Burak Karaduman x (Dk. 62 Barbaros x), Murat Erdoğan x, Metin Akan x (Dk. 71 Leonardo x), Mehmet Yılmaz xx

Goller: Dk. 8 ve 56 Balili, Dk. 68 Mehmet Yıldız (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Petkoviç (Sivasspor), Dk. 63 Elyasa, Dk. 74 İlkem (Ankaragücü)





MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Sivasspor'un golü geldi. Abdurrahman'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanındaki Sedat Bayrak'ın kafayla arkaya aşırdığı topu, Balili kafayla ağlara gönderdi: 1-0



14. dakikada sağ kanattan topla ceza alanına giren Musa Aydın, topu penaltı noktası üzerindeki Tum'a çıkardı. Topu kontrol eden Tum'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü.



30. dakikada topla ceza alanına doğru hareketlenen Mehmet Yılmaz'ın ceza alanı yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



31. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Balili'nin yerden ortasında, Mehmet Yıldız'ın dokunduğu top direğin yanından az farkla auta çıktı.



33. dakikada çalımlarla ceza alanına doğru hareketlenen Mehmet Yılmaz, topu savunmanın arkasına gönderdi. Mehmet'in pasıyla çapraz pozisyonda kaleci Petkoviç ile karşı karşıya kalan Metin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak Tum'dan geri döndü.



40. dakikada Musa Aydın'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu, ceza alanına doğru hareketlenen Mehmet Yıldız kontrol etti. Kaleci Serkan ile bir anda karşı karşıya kalan Mehmet Yıldız'dan önce araya giren savunma, topu kornere gönderdi.



45. dakikada Jaba'nın ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

