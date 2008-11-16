Sivas evinde kral

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Sivasspor Musa Aydın'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı





Sivasspor sahasında kazanmaya devam ediyor. Ligin 11. haftsında Konyaspor'u konuk eden Yiğidolar, 3 puanı tek golle alarak zirve iddiasını sürdürdü.



Maçın ilk yarısında taraftarının da desteğini arkasına alan Sivasspor, rakibine oranla daha baskılı bir oyun sergilerken rakibi Konyaspor ani ataklarla gol bulmaya çalıştı. Her iki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ilk yarının son anlarına doğru Musa Aydın ev sahibi ekibi soyunma odasına önde götüren golü attı.



Skor avantajıyla ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, bir çok pozisyondan yararlanmadığı maçı 1-0'lık skorla kazanmayı bildi.



Bu sezon sahasında oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 21'e çıkarırken, ligdeki 5. yenilgisini alan konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı.



SİVASSPOR: 1 - KONYASPOR: 0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hakan Özkan, Adil Sinem, İsmail Şencan

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Hayrettin, Bilica, Sedat, Sylla, Musa, Sezer, Tum, Balili, Mehmet Yıldız

Konyaspor: Jefferson, İsmail, Fahri, Erhan, Fatih, Tehoue, Mustafa, Serhat, Erdal, Cihan, Celalettin

Gol: Dk. 43 Musa (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fahri, Dk. 25 Cihan (Konyaspor), Dk. 25 Sylla (Sivasspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Balili'nin pasıyla ceza alanının solunda kaleci Jefferson ile karşı karşıya kalan Mehmet Yıldız'ın ayağının dışıyla yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



35. dakikada sol kanattan Hayrettin'in yaptığı ortaya yükselen Tum, kafayla topa iyi vuramayınca, defansa çarpan meşin yuvarlak Balili'nin önüne düştü. Balili de topa dokunamayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



42. dakikada topla buluşan Fahri'nin ceza alanının dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



43. dakikada yaşanan bir pozisyonda ceza alanının hemen dışında topu önünde bulan Musa'nın gelişine düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



46. dakikada ceza alanının solunda topla buluşan Balili'nin çapraz pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



48. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest atışı kullanan Bilica'nın yaklaşık 35 metreden yaptığı sert vuruşta, kaleci Jefferson meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla güçlükle kornere çeldi.



60. dakikada ceza alanı içine yapılan ortada topu kontrol eden Tum'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.



71. dakikada derinlemesine atılan bir pasta topla buluşan Kaue Da Silva'nın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



81. dakikada Mehmet Yıldız'ın soldan attığı uzun pasla ceza alanı içinde topu kontrol eden Musa'nın sert vuruşunda, kaleci Jefferson parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

