Sivas deplasmanda kayıp



Turkcell Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman maçında galibiyet elde edemeyen Sivasspor, 82 gündür dış sahada maç kazanmaya hasret kaldı.



Dış sahada en son 16. haftada 21 Aralık 2008'de Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, bu maçın ardından deplasmanda oynadığı Kayserispor, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı.



Gençlerbirliği galibiyetinin ardından dış sahada 18. haftada Adana'da Kayserispor ile 0-0, 20. haftada Bursaspor ile Bursa'da 1-1 berabere kalan Sivasspor, 22. haftada ise Fenerbahçe'ye İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 4-2 mağlup oldu. Son 3 deplasman maçında sadece 2 puan kazanan Yiğidolar, rakip filelere 3 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Ankaragücü'nü yenerek hem deplasmandaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek, hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.



DEPLASMAN KARNESİ



Ligde bu sezon evinde rakip takımlara geçit vermeyen Sivasspor, deplasman maçlarında ise iç sahadaki başarılı performansından çok uzak bir grafik çiziyor.



Sahasında yaptığı 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 32 puan toplayan Sivasspor, dış sahada yaptığı 11 maçta ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 14 puan toplayabildi.



Ligde 24. haftaya 46 puanla lider durumda giren Sivasspor, şu ana kadar evinde yenilgi yüzü görmezken, bu sezon 3 mağlubiyetini de dış sahada aldı.



Bu sezon dış sahada Kocaelispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği'ni yenip, Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Kayserispor ve Bursaspor ile berabere kalan Sivasspor, Ankaraspor ve Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye dış sahada mağlup oldu.



BAŞKENT EKİPLERİNE KARŞI BU SEZONKİ KARNESİ



Bu sezon Ankara takımlarıyla şu ana kadar 5 maç yapan Sivasspor, bu maçların 3'ünden galibiyetle, 1'inden beraberlikle, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.



Ankaragücü ve Hacettepe'yi iç sahada, Gençlerbirliği'ni ise dış sahada yenmeyi başaran Sivasspor, dış sahada mağlup olduğu Ankaraspor ile iç sahada berabere kaldı. Ankaragücü'nü 3-0, Hacettepe ve Gençlerbirliği'ni ise 2-1'lik skorlarla geçen Sivasspor, dış sahada 2-0 mağlup olduğu Ankaraspor ile iç sahada 1-1 berabere kalmıştı.



Sivasspor, Başkent temsilcilerine karşı bu sezonki 6. sınavını yarın Ankaragücü karşısında verecek.



ANKARAGÜCÜ İLE 8. RANDEVU



Süper ligde 4. sezonunu yaşayan Sivasspor ile ligin köklü kulüplerinden Ankaragücü, ligde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.



Bugüne dek yapılan 7 maçta Ankaragücü'ne galibiyet şansı tanımayan Sivasspor, yarın rakibine karşı 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.



Ankaragücü'nü daha önceki maçlarda 3-1, 2-1, 4-1, 3-2 ve 3-0'lık skorlarla 5 kez mağlup eden Sivasspor, diğer 2 karşılaşmada ise rakibiyle 0-0 ve 2-2 berabere kalmıştı.



Bu maçlarda rakibinin filelerine 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 7 gol görmüştü.



İki ekip arasında, bu sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı, Sivasspor 3-0 kazanmıştı.



