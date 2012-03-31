Sivas davasının zaman aşımından düşmesi Kadıköy'de protesto edildi

Sivas Katliamı Davası’nın 19 yıl sonra zamanaşımı nedeniyle düşmesi protesto edildi. Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı

1993 yılında 37 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı Davası, 19 yıl sonra zamanaşımı nedeniyle düştü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı bu kararı eleştiren binlerce insan bugün öğle saatlerinde Kadıköy’e aktı.

Tepe Nautilus AVM, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Garı’nın önünde toplanan gruplar, 12.00’da meydana doğru yürümeye başladı.

"Sivas’ın ışığı sönmeyecek" , "Davamız mahşere kalmayacak" , "Katil devlet hesap verecek" , "Sivas onurdur onuruna sahip çık" , "İnsanlık suçuna zamanaşımı olmaz" ve "Ampul Tayyip" sloganları atan topluluk, Sivas Olayları’nda hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarını da taşıdı.

Avrupa Alevi Bektaşi Birlikleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacıbektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun organize ettiği mitinge, siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Gruplar, Rıhtım Caddesi üzerinde oluşturulan arama noktalarından geçerek meydana ulaştı.



Fenerbahçeliler de meydanda

Kendilerine Fenerbahche Sol Açık Taraftar Grubu adını veren yaklaşık 30 kişi, üzerinde "Adalet tatilde yetki katilde" , "Sarının kavgasında lacivert düşlerimiz var" cümlelerinin yazılı olduğu pankartları açtı. "Erdoğan’ın fişini Fenerbahçe çekecek" sloganları da atan topluluk mitinge katılan diğer vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Meydana kurulan dev platforma çıkarak topluluğa seslenen Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Selahattin Özel, Avrupa Alevi Bektaşı Birlikleri Federasyonu Başkanı Turgut Öker, Pir Sultan Abdul Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Güzelgül ve Hacıbektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, mahkemenin aldığı zamanaşımı kararını eleştirdi.