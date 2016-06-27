T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas davasının yurtdışındaki 3 sanıklı duruşması bugün

Sivas davası için Anayasa Mahkemesi’ne de başvurulmuştu

27 Haziran 2016 20:40

Hülya Karabağlı

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin organize ettiği Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında gerici kalkışmasıyla yakılan Madımak Oteli’nde çoğunluğunu Alevi 33 yazar ve ozan ile iki otel çalışanın hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davada yarın  28 Haziran günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 3 sanık yönünden görülecek. 

Sivas davası, TCK’nin eski Anayasal düzeni değiştirme suçunu düzenleyen 146/1’den yargılanan yurtdışındaki üç sanıkla ilgili ‘ceza zaman aşımının’ işlemesinden dolayı devam ediyor. Sivas katliamı davasının en başından avukat olarak bugüne kadar taşıyan isimlerden CHP Ankara Milletvekili Şanal Sarıhan’ın yaptığı tespitlerine göre 13 sanığın yurtdışında olduğunu ve iade edilmelerini beklediklerini söyledi. Sivas davası için Anayasa Mahkemesi’ne de başvurulmuştu.

Adalet Bakanlığı Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın Sivas Madımak Katliamı ile ilgili Adalet Bakanlığı’na 30 Kasım 2015 tarihinde yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine kısa bir süre önce verdiği yanıtta, 14 kişinin kırmızı bültenle arandığını söylemişti.

 

Bakanlığın vermiş olduğu yazılı yanıtta; Sivas Katliamından” “soru önergesinde bahsi geçen olay” şeklinde söz edilmiş olması ve hiçbir şekilde Sivas, katliam vb. sözcüklerinin kullanılmamış olması da dikkat çekti. “15.12. 2015 tarihi itibariyle “soru önergesinde bahsi geçen olaya” ilişkin olarak ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısının 25 olduğu ayrıca 14 kişinin de kırmızı bültenle aranmasına devam edildiğinin” yanıtı verildi.

ETİKETLER

Madımak DavasıyarınsanıkHülya Karabağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24