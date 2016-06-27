Sivas davasının yurtdışındaki 3 sanıklı duruşması bugün

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin organize ettiği Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında gerici kalkışmasıyla yakılan Madımak Oteli’nde çoğunluğunu Alevi 33 yazar ve ozan ile iki otel çalışanın hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davada yarın 28 Haziran günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 3 sanık yönünden görülecek.

Sivas davası, TCK’nin eski Anayasal düzeni değiştirme suçunu düzenleyen 146/1’den yargılanan yurtdışındaki üç sanıkla ilgili ‘ceza zaman aşımının’ işlemesinden dolayı devam ediyor. Sivas katliamı davasının en başından avukat olarak bugüne kadar taşıyan isimlerden CHP Ankara Milletvekili Şanal Sarıhan’ın yaptığı tespitlerine göre 13 sanığın yurtdışında olduğunu ve iade edilmelerini beklediklerini söyledi. Sivas davası için Anayasa Mahkemesi’ne de başvurulmuştu.

Adalet Bakanlığı Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın Sivas Madımak Katliamı ile ilgili Adalet Bakanlığı’na 30 Kasım 2015 tarihinde yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine kısa bir süre önce verdiği yanıtta, 14 kişinin kırmızı bültenle arandığını söylemişti.

Bakanlığın vermiş olduğu yazılı yanıtta; Sivas Katliamından” “soru önergesinde bahsi geçen olay” şeklinde söz edilmiş olması ve hiçbir şekilde Sivas, katliam vb. sözcüklerinin kullanılmamış olması da dikkat çekti. “15.12. 2015 tarihi itibariyle “soru önergesinde bahsi geçen olaya” ilişkin olarak ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısının 25 olduğu ayrıca 14 kişinin de kırmızı bültenle aranmasına devam edildiğinin” yanıtı verildi.