Sivas davasında zaman aşımı bahane zaten delil yokmuş!

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Sivas olaylarına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkında davanın 2 sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı.

Mahkemenin 44 sayfalık gerekçeli kararında, sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ hakkındaki kamu davasının, ölmeleri nedeniyle düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kararda, diğer sanıklarla ilgili ise şu değerlendirmede bulunuldu:

“Olayın insanlık suçu kabul edilmesi durumunda dahi sanıklar Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca ve Necmi Karaömeroğlu'nun mahkumiyetlerine yetecek, her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediği, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde, sanıkların kamu görevlisi olmayıp, sivil oldukları, olaydaki eylemlerinin asli, maddi fail değil, feri şerik olarak değerlendirilebileceği anlaşılmıştır.