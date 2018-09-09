Sivas Cumhuriyet Kupası 9'uncu kez DG Sivasspor'un

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Sivas\'ta bu yıl 20\'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası maçında Demir Grup Sivasspor rakibi Bursaspor\'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Sivasspor, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Kupası maçlarının bu yıl 20\'ncisini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, tek maç sistemine göre oynanan müsabakada Bursaspor\'u 4 Eylül Stadı\'nda konuk etti. Ücretsiz olarak düzenlenen kupa maçını 5 bin dolayında futbolsever izledi. Maçı Kayseri bölgesi hakemlerinde Abdulkadir Bitigen yönetti. Konuk ekip Bursaspor ilk yarının 26\'ncı dakikasında Tunay Torun ceza sahasının sol çaprazından uzak direğe çektiği şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor\'un üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda ise Demir Grup Sivasspor\'un 56\'ncı dakikadaki atağında defanstan atılan topu Zoro Cyriac rakip takımın ceza sahasına kadar sürdü. Cyriac ceza sahası içine girdikten sonra çektiği şutla beraberlik golünü attı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlanarak seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında ise Demir Grup Sivasspor rakibine üstünlük kurarak maçtan 6-5 galip ayrıldı ve Sivas Cumhuriyet Kupası\'nın 9\'uncu kez sahibi oldu.

KUPAYI VALİ VERDİ

Karşılaşmanın ardından Sivas Valisi Davut Gül tarafından Demir Grup Sivasspor kaptanı Ziya Erdal\'a şampiyonluk kupası verildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise Bursaspor takım kaptanı Okan Kocuk\'a maçın anısına kupa hediye etti. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise Vali Davut Gül ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz\'a Bursaspor forması hediye etti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan görüntüler

- Penaltı atışları

- Kupa töreni

- Genel detaylar