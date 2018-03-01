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Sivas beyaza büründü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaz örtüyle kaplandı

01 Mart 2018 15:02

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaz örtüyle kaplandı.
Sivas\'ta gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için ağaçların altına yem bıraktı. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy yolu sayısı 8 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, Doğanşar ilçesinde 2, Suşehri 1 ve Şarkışla ilçesinde 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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