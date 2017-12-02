Sivas Belediyespor'a uçak arızası engeli

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 15\'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Kocaeli Birlikspor ile oynayacağı maç için havayolu ile İstanbul’a gidecek olan Sivas Belediyespor kafilesi bindikleri uçağın arızalanması sonucu kentte kaldı.

Sivas Belediyespor kafilesi sabah 08.30\'da kalkacak uçak için erken saatlerde Nuri Demirağ Havalimanı\'na gitti. Futbolcular ve teknik ekip uçağa bindikten sonra uçak apronda hareket etmeye başladı. Ancak havalanmadan önce uçakta teknik bir arıza meydana geldi ve Sivas Belediyespor kafilesi ile diğer yolcular uçaktan inerek arızanın giderilmesini bekledi. Takım kafilesi uzun süre havalimanında bekledikten sonra gelen otobüsle tekrar kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri\'ne geri döndüler. Uçağın, Kayseri\'den gelen ekip tarafından tamir edilmesinden sonra yeniden havalanacağı öğrenildi.

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