Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 2-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Hakan Betaş (xx), Hakan Karabalcık (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Yakup (xx), Nuri Melih (xxx), Seyid Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Sinan (xx) (Dk.76 Eren x), Ozan (xxx), Ahmet Arı (xx) (Dk.86 Gürkan), Niyazi Batuhan (xx) (Dk.63 Hakan xx)

TUZLASPOR: Emrah (xx)- Bülent (xx), Osman (xx), Ferhat (xx), Lider (x), Berat (xx), Emre (xx), Gökcan (xx) (Dk.80 Bertuğ), Sadık (x) (Dk.68 Hakan x), Hacı Mustafa (xx), Tevfik (x)

GOLLER: Dk.2 Sinan Akaydın, Dk. 58 Nuri Melih (Sivas Belediyespor), Dk.10 Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Sinan Akaydın, Nuri Melih (Sivas Belediyespor), Berat, Hakan, Ferhat, Bertuğ (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 10\'uncu haftasında sahasında Tuzlaspor\'u 2-1 mağlup etti.

2\'nci dakikada orta sahada gelişen Sivas Belediyespor atağında topla buluşan Ozan Kılıçoğlu topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Sinan\'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

10\'uncu dakikada Tuzlaspor\'un sağ kanattan Bülent\'in kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Hacı Mustafa Karabulut\'un kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı.

58\'inci dakikada sağ kanattan Ahmet Arı\'nın kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi. Arka direkte topla buluşan Nuri Melih plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi takım Sivas Belediyespor\'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

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