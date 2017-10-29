T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 2-1

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Hakan Betaş (xx), Hakan Karabalcık (xxx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Yakup (xx), Nuri Melih (xxx), Seyid Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Si

29 Ekim 2017 18:13

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Hakan Betaş (xx), Hakan Karabalcık (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Yakup (xx), Nuri Melih (xxx), Seyid Ahmet (xx), Hüseyin (xx), Feyyaz (xx), Samet (xx), Sinan (xx) (Dk.76 Eren x), Ozan (xxx), Ahmet Arı (xx) (Dk.86 Gürkan), Niyazi Batuhan (xx) (Dk.63 Hakan xx)
TUZLASPOR: Emrah (xx)- Bülent (xx), Osman (xx), Ferhat (xx), Lider (x), Berat (xx), Emre (xx), Gökcan (xx) (Dk.80 Bertuğ), Sadık (x) (Dk.68 Hakan x), Hacı Mustafa (xx), Tevfik (x)
GOLLER: Dk.2 Sinan Akaydın, Dk. 58 Nuri Melih (Sivas Belediyespor), Dk.10 Hacı Mustafa Karabulut (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Sinan Akaydın, Nuri Melih (Sivas Belediyespor), Berat, Hakan, Ferhat, Bertuğ (Tuzlaspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 10\'uncu haftasında sahasında Tuzlaspor\'u 2-1 mağlup etti.
2\'nci dakikada orta sahada gelişen Sivas Belediyespor atağında topla buluşan Ozan Kılıçoğlu topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Sinan\'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
10\'uncu dakikada Tuzlaspor\'un sağ kanattan Bülent\'in kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Hacı Mustafa Karabulut\'un kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 1-1. 
Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sonuçlandı. 
58\'inci dakikada sağ kanattan Ahmet Arı\'nın kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi. Arka direkte topla buluşan Nuri Melih plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi takım Sivas Belediyespor\'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER Yaşar Can TemizelHakan BetaşHakan KarabalcıkBELEDİYESPOR Serkan DemirolYakupNuri MelihSeyid AhmetHüseyinFeyyazSametSinanDkErenOzanAhmet ArıGürkan Niyazi BatuhanHakanEmrahBülent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24