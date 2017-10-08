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Spor

Sivas Belediyespor-Tokatspor: 6-0

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) -  STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Sezer Yalçın (xxx), Mehmet Pekmezci (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Ali (xx), Nuri Melih (xx), Uğur (xx), Tunay (xx) (Dk

08 Ekim 2017 19:50

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) - 

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Sezer Yalçın (xxx), Mehmet Pekmezci (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Ali (xx), Nuri Melih (xx), Uğur (xx), Tunay (xx) (Dk.86 Yakup), Seyid Ahmet (xx), Ozan (xxx) (Dk.82 Gürkan), Ahmet Arı (xxx) (Dk.64 Hakan x), Hüseyin (xxx), Niyazi Batuhan (xxx), Sinan (xxx)
TOKATSPOR : Vedat (x)- Erkan (x) (Dk.67 Hakan x), İsmet (x), Ömercan (x), Mehmet (x), Ercüment (x), Emre (x) (Dk. 76 Recep x) , Ali Kemal (x), Alperen (x), Burak (x) (Dk. 67 Nezir x), Arif (x)
GOLLER:  Dk.3 Niyazi Batuhan, Dk. 57 Hüseyin, Dk. 61 Niyazi Batuhan, Dk. 66-90+2 Sinan, Dk.90 Hakan (Sivas Belediyespor) 
SARI KART: Hakan (Sivas Belediyespor)
TÜRKİYE 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 7\'nci haftasında sahasında Tokatspor\'u 6-0 mağlup etti.
3\'üncü dakikada orta alandan Ozan\'ın pasıyla ceza sahası içerisine giren Niyazi’nin rakibini geçerek çektiği şut ağlara gitti. 1-0
57\'nci dakikada sağ kanattan Ahmet\'in kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içerisindeki Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
61\'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Niyazi\'ye çıkardı. Niyazi düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 3-0
66\'ncı dakikada ceza sahası dışında Niyazi\'nin verdiği topa hareketlenen Sinan sağ çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi. 4-0
90\'ıncı dakikada sağ çaprazdan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Hakan kalecinin öne çıkmasını da fırsat bilerek topu kalecinin altından filelere gönderdi. 5-0
90+2\'nci dakikada hızla gelişen Sivas Belediyespor atağında orta alanda topla buluşan Sinan topu sürerek ceza sahası önünde şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu.6-0
Karşılaşma ev sahibi Sivas Belediyespor\'un 6-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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