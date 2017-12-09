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Spor

Sivas Belediyespor-Sarıyer: 2-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER:  Yasin Kol (xx), Anıl Usta (xx), Boran Turhan (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Uğur (xx), Nuri Melih (xxx), Seyid Ahmet (xx), Hüseyin (xx),- Feyyaz (xx), Hakan (xx) (Dk

09 Aralık 2017 18:14

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER:  Yasin Kol (xx), Anıl Usta (xx), Boran Turhan (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Uğur (xx), Nuri Melih (xxx), Seyid Ahmet (xx), Hüseyin (xx),- Feyyaz (xx), Hakan (xx) (Dk. 78 Niyazi Batuhan x), Samet (xx), Tunay (xxx), Ahmet Arı (xxx) (Dk.88 Eren), Sinan (xxx) (Dk.90 Gürkan)
SARIYER: Serdar(xx)- Serkan Yalçın (x) (Dk 63 Ali x) , Fırat (xx), Serkan Balcı (x) (Dk. 30 Emrah x), Kemal (x), Erkut (xx) (Dk.69 Kerem x), Hüsnü (x), Günay (x), Alim (x), Yaser (xx), Bertul (x)
GOLLER: Dk. 57(P)-63 Ahmet (Sivas Belediyespor) 
SARI KARTLAR: Uğur, Tunay, Nuri Melih, Hakan, Serkan Demirol (Sivas Belediyespor), Fırat, Serkan Yalçın, Bertul (Sarıyer) 

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 15\'nci haftasında sahasında Sarıyer\'i 2-0 mağlup etti.
57\'nci dakikada Sarıyer ceza sahası içerisinde savunmada Fırat\'ın topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Arı topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
63\'ncü dakikada orta sahadan gelen topla hareketlenen Ahmet Arı topu sürerek ceza sahasına girer girmez şut çekti.Meşin yuvarlar kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma ev sahibi takım Sivas Belediyespor\'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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