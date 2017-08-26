Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor 3-1 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Sezgin Altun (xx), İlker Ayten (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Seyid Ahmet (xx), Ali Aydın (xx), Uğur (xx), Feyyaz (xx), Hüseyin (xx), Samet (xx), Hakan (xx), (Dk.90 Gürkan), Niyazi Batuhan (xx), (Dk.72 Eren xx), Ozan (xx), Ahmet Arı (xx), (Dk.83 Fatih)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan (xx)- Caner (xx), Recep Burak (xx), Samet (xx), Bahadır (xx), Gökhan Lekesiz (xx), (Dk.58 Melik x), Süleyman (xx), Alaattin (xx) (Dk.69 Metincan x), Umut (xx), Selim (xx) (Dk.85 Serhat), İlker (xx)

GOLLER: Dk.20 Ahmet, Dk.80 Hakan, Dk.86 Eren (Sivas Belediyespor), Dk.42 Gökhan (Sancaktepe Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Süleyman (Sancaktepe Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Hüseyin, Serkan (Sivas Belediyespor), Caner, Alaattin Hamza, Samet (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti.

17\'inci dakikada Seyid Ahmet\'in yerden ortasında Burak Yılmaz\'ın müdahalesiyle Ahmet Arı yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ozan Kılıçoğlu\'nun penaltısını kaleci Mehmet çıkardı.

20\'inci dakikada Sivas Belediyespor atağında Ahmet Arı rakipten gelen topu ceza sahasına girerken kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçiren golü attı. 1-0

42\'inci dakikada Seyit Ahmet\'in kaptırdığı topta Gökhan Lekesiz topu ağlara gönderdi. 1-1

81\'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Ozan\'ın ara pasında topla buluşan Fatih kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-1

87\'inci dakikada kontra atakla hızlı çıkan Sivas Belediyespor\'da Ozan\'ın pasında Eren kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eren, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 3-1

90\'nci dakikada Sancaktepe Belediyespor\'da Umut Koçin\'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Serkan kurtardı.

Aynı dakikada daha önceden sarı kartı bulunan Süleyman, ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 3-1 sona erdi.

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