Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 1-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Abdurrahman Atabey (xx), Emir Kılıçarslan (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Uğur (xx), Nuri Melih (xxx), Tunay (xx), Hüseyin (xx),- Hakan (xxx) (Dk.86 Yakup), Samet (xx), Seyit Ahmet Han (xx), Ozan (xxx) (Dk.56 Ahmet Arı x), Sinan Akaydın (xx) (Dk.72 Ern x), Feyyaz (xx)

MENEMEN BELEDİYE SPOR: Bayram (xx)- Semih (xx), Cihan (xx), Veli (xx), Yasin (x) (Dk. 81 Tayfun), Mustafa (xx), Taşkın (xx) (Dk.75 Uğur x), Samet Günhan(xx), Murat (x), Samed Ali Kaya (xx), Kerem (x) (Dk.87 Hakkı)

GOL: Dk.38 Hakan (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Samet, Tunay, Hüseyin (Sivas Belediyespor), Semih, Mustafa, Cihan (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 12\'inci haftasında sahasında Menemen Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti.

38\'inci dakikada Ozan\'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nuri Melih\'in şutunu kaleci çeldi. Boşta kalan topu Hakan ağlara gönderdi. 1-0

88\'inci dakika da sol kanattan gelişen ani Sivas Belediyespor atağında Samet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Samet\'in şutunda top kaleci Bayram\'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma Sivas Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI