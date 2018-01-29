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Spor

Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor Başkanı Edemen: Pişman değiliz

Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor'un başkanı Edemen: "Pişman değiliz" Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve hafta sonu kulüplerine yönelik uygulanan taraftar yasağını protesto amacıyla Sivas Belediy

29 Ocak 2018 15:35

Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor\'un başkanı Edemen: \"Pişman değiliz\"

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden ve hafta sonu kulüplerine yönelik uygulanan taraftar yasağını protesto amacıyla Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, 2.5 yıl içerisinde oynadıkları 60 maçtan 41\'inde kendi taraftarlarına deplasman yasağı uygulandığını belirterek, \"TFF\'nin bu uygulamalara \'dur\' demesi için Sivas Belediyespor maçına çıkmadık. Pişman değiliz\" dedi.
Kulübün isminin Amed Sportif olarak değiştirilmesinden bu yana geçen iki buçuk yıllık süre içerisinde, deplasmanda oynadıkları 60 maçın 41\'ine kendi taraftarına deplasman yasağı uygulandığını belirten Amed Sportif Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, \"Bu haksız uygulamalar ve çifte standartlar artık camımıza tak etti. Bu nedenle kamuoyu dikkatini çekmek ve TFF\'nin bu uygulamalara karşı \'dur\' demesi için Sivas Belediyespor maçına çıkmadık. Böyle bir kararı keyfimizden almadık. Pişman da değiliz ve savunmamız hazır. Şimdi TFF\'nin vereceği kararı bekliyoruz\" dedi. 
Her hafta konuk takımları en iyi şekilde ağırladıklarını ve Anadolu kültürü gereği konuklarına en üst düzeyde misafirperverlik gösterdiklerini anlatan Edemen, \"Aslında biz de kulüp yöneticileri tarafından iyi karşılanıyoruz. Kaldı ki, derdimiz kulüplerle değil. Biz, kulübümüze taraftar yasağı uygulayan il güvenlik kurulu kararlarını doğru bulmuyoruz. Bu kararımızda bütün Türkiye haklı olduğumuzu biliyor. Önemli olan taraftarlarımızla deplasman maçlarında buluşma hakkını elde etmektir\" diye konuştu.

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