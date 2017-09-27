Sivas Belediyespor-Keçiörengücü: 0-1

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) -

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Aykut Onar (xx), Mert Bulut (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (x)- Tunay (xx), Nuri Melih (xx), Fatih (xx) (Dk.10 Feyyaz x), Uğur (xx), Seyid Ahmet (xx), Ozan (xx), Samet (xx) (Dk.66 Hakan x), Hüseyin (xx), Niyazi Batuhan (xx) (Dk.78 Sinan x), Eren (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx)- Burak (xx), Uğur Utlu (xx), Tarık (xxx), Hüseyin Güngör (xx), Rıdvan (xx), Okan (xxx) (Dk.85 Abdurrahman), Ayhan (xx), Berat (xx) (Dk.78 Efe Can x), Ahmet (xxx) (Dk.86 Uğur), İlyas Kubilay (xxx)

GOL: Dk.14 Ahmet (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Tunay, Hakan, Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor) - Ayhan, Uğur, Efe Can (Keçiörengücü)

TÜRKİYE 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 5\'inci haftasında sahasında konuk ettiği Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu.

14\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Okan Baydemir topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet\'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33\'üncü dakikada Keciörengücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Uğur\'un sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Niyazi Batuhan\'ın ortasına ceza sahası yükselen Eren\'in kafa vuruşunda top kaleci Yakup\'ta kaldı.

78\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Ahmet ceza sahası içine yönelen Okan\'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Okan\'ın şutunda top kaleci Serkan\'dan kornere çıktı.

Karşılaşma konuk ekip Keçiörengücü\'nün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

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