Sivas Belediyespor- Afjet Afyonspor 1-0

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Ogün Kamacı (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx)- Tunay (xx), Melih (xx), Uğur (xx), Fatih (xxx), Hüseyin (xxx), Samet (xx) (Dk.62 Seyid Ahmet x), Ahmet Arı (xxx) (Dk.84 Sinan), Niyazi Batuhan (xx) (Dk.62 Hakan x), Ozan (xxx), Eren (xxx)
AFJET AFYONSPOR: Murat Demir (xx)- Ömer (xx) (Dk.74 Emre x), Bayram (xx), Yasin (xx), Serdar (xx), Nazmi, (xx), Ali Kılıç(xx) Tugay (xx) (Dk.62 Erdi x), İsmet (xx), Oltan (xx) (Dk.81 Abdulkadir), Murathan (xx)
GOL: Dk.80 Eren (Sivas Belediyespor),
SARI KARTLAR: Tunay (Sivas Belediyespor)- Tugay (Afjet Afyonspor)
TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ligin 3\'üncü hafta maçında, kendi evinde Afjet Afyonspor\'u 1-0 mağlup etti.
12\'nci dakikada hızlı gelişen Afjet Afyonspor atağında Serdar\'ın ceza sahası içne gönderdiği topla buluşan Tugay\'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
32\'nci dakikada Sivas Belediyespor\'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arı\'nın şutunda top kaleci Murat\'ta kaldı.
59\'uncu dakikada Sivas Belediyespor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmet Arı\'nın sert şutunu kaleci Murat uzaklaştırdı.
80\'inci dakikada Sivas Belediyespor atağında Ozan Kılıçoğlu ceza sahası içinde arka direkte bulunan Eren\'i gördü.Eren yakın mesafeden topu filelere gönderdi.
Karşılaşma ev sahibi Sivas Belediyespor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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