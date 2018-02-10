Sivas Belediyespor - Kastamonuspor 1966: 2-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Özcan Genel (xx), Ali Etlikçi (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Feyyaz (xx), Nuri Melih (xxx), Tunay (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 89 Abdullah),- Ali Aydın (xxx), Samet (xx), Seyit Ahmet Han (xx), Ahmet Arı (xxx), Sinan Akaydın (xx) (Dk. 66 Eren x), Niyazi Batuhan (xx) (Dk. 69 Hakan x)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xx)- Oğuz (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Veli x), Burak Can (xx), Onur (x), Muhammed Haşim (xx), Savaş (xx), Şevki (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Seydi (x), Ömer Can (x) (Dk. 60 Abdullah x), Ferit (x)

GOLLER: Dk.55 Hüseyin, Dk.75 Hakan(P) (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Samet, Feyyaz, Hüseyin, Tunay (Sivas Belediyespor), Onur, Seydi (Kastamonuspor 1966)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 21\'inci haftasında sahasında Kastamonuspor 1966\'yı 2-0 mağlup etti.

40\'ncı dakikada Sivas Belediyspor\'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Ömer Can topa eliyle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sivas Belediyespor\'da topun başına geçen Ahmet Arı\'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bekir çıkardı.

55\'nci dakikada Sivas Belediyespor\'da Ahmet\'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hüseyin kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

75\'inci dakikada Sivas Belediyespor\'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Veli\'nin rakibi Eren\'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşma Sivas Belediyespor\'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI