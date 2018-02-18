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Spor

Sivas Belediyespor - Hatayspor: 2-2

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Ufuk Uğurlu (xxx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Feyyaz (xx), Nuri Melih (xxx), İlker (xx) (Dk

18 Şubat 2018 18:12

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Ufuk Uğurlu (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xxx)- Feyyaz (xx), Nuri Melih (xxx), İlker (xx) (Dk. 66 Eren x), Hüseyin (xx),- Ali Aydın (xxx), Samet (xx), Seyid Ahmet Han (xx)(Dk.77 Serhat x), Abdullah Karmil (xxx), Sinan Akaydın (xx) (Dk.88 Gürkan x), Hakan Yağmurkaya (xx)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Sadi (xx), Mesut (x), Volkan (xx), Mehmet Tayfun (x), Caner (xx), Selim (xx) (Dk.70 Faruk x), Yılmaz (x) Oğuz (x) (Dk.83 Mithat x), Hamza (x), Sinan (x) (Dk.81 Taha x)
GOLLER: Dk.76 Hakan, Dk.81 Sinan (Sivas Belediyespor), Dk. 40 Yılmaz, Dk. 70 Selim (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Abdullah, Hüseyin (Sivas Belediyespor), Yılmaz, Volkan, Hamza (Hatayspor) 

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 23\'ncü haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
40\'ıncı dakikada Hatayspor\'un sol kanattan geliştirdiği atakta Caner\'in ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
70\'inci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında orta sahadan topla buluşan Selim\'in topu sürerek ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2
76\'ıncı dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında sağ kanattan Sinan\'ın ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Hakan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
81\'inci dakikada Sivas Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan\'ın şutunda top ağlara gitti. 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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