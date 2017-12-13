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Spor

Sivas Belediyespor - Galatasaray maçının ardından

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Amacımız üst tura çıkmaktı

13 Aralık 2017 01:22

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, \"Amacımız üst tura çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz\" dedi.
2-1 sona eren karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, amaçlarının üst tura çıkmak olduğunu ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, \"Tabii ki burdaki amacımız üst tura çıkmaktı, son 16\'ya kalabilmekti. O yüzden bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Diğer taraftan genç arkadaşlarımıza bugün oynama fırsatıydı bu maç. Altyapıdan gelen arkadaşlarımız da oynama fırsatı oldu. O yüzden onlar için de mutluyum\" dedi.
Bir basın mensubunun Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un kendisinden ve Galatasaray camiasından özür dilediğini söylemesi üzerine Tudor, \"Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum\" ifadelerini kullandı.
\"HATIRALARDA YER ALACAK\"
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise Galatasaray\'ı yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Bozkurt, \"Turu geçmek çok önemli olmuyor. Çünkü büyük bir takımla oynuyorsunuz ve iki aşamalı maçtan oluşuyor. Ama biz oyuncularımıza ilk Galatasaray maçına çıktığımızda ve maçtan önce şunu söylemiştik. ‘Oynayabildiğimiz güzel oyunu oynayalım, Türkiye\'ye güzel bir Sivas Belediyespor izletelim’ demiştik. İstanbul\'daki maçta da bunu 70 dakika uyguladığımızı düşünüyoruz. Bugün bütünüyle oyuncularımıza şunu söyledik: İstanbul\'da fena işler yapmamıştık. İstanbul\'da maçın 5-1 olması çok şey ifade etmiyor. Son anlarda kırılma yaşanmıştı ama burada iyi oyunumuzu bir galibiyetle süsleyebiliriz diye konuştuk oyuncularımızla. Topa ne kadar sahip olursak Galatasaray\'ın etkinliğini o kadar yitirebileceğini konuştuk ve bunu uyguladığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yenilgi Galatasaray adına çok şey ifade etmiyor olabilir ama bizim kendi açımızdan bu galibiyet her zaman hatıralarda yer olarak kalacaktır\" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Igor Tudor açıklama
-Serdar Bozkurt açıklama

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